L'ASSE pousse un indésirable vers la Grèce

En manque cruel de temps de jeu depuis le début de la saison avec l'AS Saint-Etienne, Yvann Maçon est sur le point de quitter le Forez direction la Grèce. Une destination parfaite pour se relancer.

Les temps sont durs pour le footballeur qu'est Yvann Maçon. Considéré comme l'un des artisans majeurs de la remontée de Saint-Etienne en Ligue 1 à l'issue de la saison 2023-2024, le latéral droit a rencontré un véritable calvaire dans la foulée. Freiné par des pépins physiques au genou, il a manqué 15 matchs pour cause de blessure avant d'être relégué à un rôle de second couteau par Eirik Horneland en fin de saison. Ne pouvant empêcher la descente en Ligue 2, il a souhaité rester afin d'aider son équipe à faire l'ascenseur en cette saison 2025-2026.

Y. Macon Guadeloupe • Âge 27 • Défenseur Ligue 2 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais là encore, l'entraineur norvégien ne lui a montré aucune sympathie et l'a écarté du groupe quasi systématiquement depuis le début de la saison, hormis pour deux rencontres de Ligue 2 face au Mans et à Bastia. Dans le besoin de jouer alors qu'il a fêté ses 27 ans en octobre dernier, Yvann Maçon est proche de rebondir loin de la France.

Yvann Maçon, direction la Grèce ?