Real Madrid : Piquer Cristiano Ronaldo ? Zidane respecte trop la Juventus

Dans : Mercato.

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo est annoncé aux quatre coins de l’Europe en vue du prochain mercato, et notamment au Real Madrid.

L’aventure de Cristiano Ronaldo à la Juventus est en train de virer au cauchemar. Débarqué à Turin en 2018, contre un chèque de plus de 100 millions d’euros, pour faire passer le cap manquant à la Juve en Ligue des Champions, CR7 multiplie les échecs. S’il est au rendez-vous sur la scène nationale avec des buts à la pelle, l'international portugais a beaucoup plus de mal en C1. Puisqu’après des revers cuisants contre l’Ajax Amsterdam en quarts de finale en 2019 puis face à l’OL en huitièmes en 2020, la Juve de CR7 vient une nouvelle fois de tomber de très haut… En perdant contre le FC Porto dès le premier tour de la phase finale de la Champions cette semaine (3-2 au retour après le 1-2 à l’aller), la Vieille Dame a subi un nouveau choc. Une élimination qui va avoir des répercussions sur le nouveau projet de la Juve, qui pourrait bien se faire sans Cristiano.

Zidane ne se mouille pas pour Cristiano Ronaldo

Sous contrant jusqu’en 2022, le joueur de 36 ans pourrait effectivement faire ses valises lors du prochain marché des transferts. Pour prendre la direction… du Real Madrid, selon les dernières informations de la presse espagnole. Mais pour Zinédine Zidane, tout cela n’est encore qu’une rumeur. « Vous savez ce qu’il est, ce qu’il a fait et combien d’amour nous avons pour lui. Il est entré dans l’histoire à Madrid, il est simplement magnifique. Maintenant, ça reste un joueur de la Juventus et je ne peux rien vous dire à propos de ce qui se dit dans les médias. Nous devons respecter le fait que ça soit un joueur de la Juve », a lancé l’entraîneur français du Real en conférence de presse. Un deal qui pourrait bien faire les affaires de tout le monde, vu que la Juve envisagerait de se débarrasser du gros contrat de CR7, et que le Real aurait bien besoin d’un joueur comme Cristiano Ronaldo pour retrouver le haut de l’affiche.