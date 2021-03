PSG : Cristiano Ronaldo à Paris, Jorge Mendes débarque

Dans : PSG.

Le Parisien révèle que le Paris Saint-Germain a réouvert le dossier Cristiano Ronaldo. En cas de départ de Kylian Mbappé, Paris tentera à tout prix de recruter Messi ou Ronaldo.

C'est un véritable coup de tonnerre sur la planète football. Pour la première fois depuis 2005, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi ne participeront aux quarts de finale de la Ligue des Champions. Si l'Argentin s'est au moins distingué en marquant un superbe but au Parc des Princes, la star de la Juventus a elle, livré une bien triste prestation face à Porto. À tel point que son avenir à Turin est loin d'être assuré. Le Parisien affirme que le PSG surveille de très près ce dossier.

Arrivé en 2018 à Turin avec l'objectif de faire passer un cap à la Vieille Dame en Ligue des Champions, le Portugais est aujourd'hui très critiqué en Italie suite à ses échecs répétés en C1 face à Lyon puis Porto. Alors que son contrat prendra fin en 2022, les dirigeants italiens se posent sérieusement la question de conserver ou non CR7, d'autant plus au vue de son énorme salaire de 31 millions annuels. Une situation qui fait du quintuple ballon d'Or une cible de choix pour le PSG.

Messi ou Ronaldo pour remplacer Mbappé

Si la prolongation de Neymar est en très bonne voie, celle de Kylian Mbappé est plus incertaine. Le Français se sent bien en L1, mais hésite à s'engager à long terme, de peur d'être bloqué dans la capitale à l'avenir. Entre Paris et Madrid, son coeur balance. Leonardo se prépare donc à l'éventualité de perdre sa star lors du prochain mercato. Et dans ce cas, le PSG a un plan bien précis pour le remplacer : Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

L'Argentin, en fin de contrat avec le Barça en juin prochain, n'a toujours pas choisi son futur club. Il se pourrait même qu'un incroyable retournement de situation le pousse à finalement rester en Catalogne. Son père et agent, Jorge Messi, discute en tout cas avec les dirigeants Blaugranas. Dans le cas où La Pulga optait pour Barcelone ou même City, le PSG se concentrait alors à 100% sur la venue de Cristiano Ronaldo. Au vue des excellentes relations entre Nasser al-Khelaïfi et Jorge Mendes, agent du joueur, un éventuel transfert est loin d'être improbable. Quoiqu'il arrive, entre Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, Neymar devrait être bien entouré l'an prochain à Paris.