Real : Giroud doublure de Benzema, l'info délirante

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Rüdiger et Tchouaméni, le Real Madrid aimerait faire venir une doublure à Karim Benzema lors de ce mercato estival.

La saison dernière, Carlo Ancelotti n’a pas pu compter sur un attaquant efficace afin de compenser les rares absences de Karim Benzema. En effet, Luka Jovic n’a pas fait l’affaire, principalement pour des raisons de comportement, tandis que Mariano Diaz est bien trop limité en rapport avec les ambitions du Real Madrid. Le Serbe a d’ores et déjà fait ses valises et a rejoint la Fiorentina, où il tentera de se relancer. En ce qui concerne Mariano Diaz, il est toujours sous contrat avec le Real Madrid mais selon le site Fichajes.net, l’objectif principal du club merengue lors de cette deuxième partie de mercato est de trouver une bonne doublure à Karim Benzema. Le média espagnol croit savoir que quatre dossiers sont actuellement sur le bureau de Florentino Pérez dont un -très surprenant- menant à… Olivier Giroud.

Giroud dans la short-list du Real Madrid ?

Auteur d’une belle saison avec l’AC Milan en Italie, le meilleur buteur en activité de l’Équipe de France plait au Real Madrid, qui voit en lui une doublure parfaite à Karim Benzema. La signature de Divock Origi à l’AC Milan ainsi que la prolongation de Zlatan Ibrahimovic ne sont pas des bonnes nouvelles pour Olivier Giroud au sein du club lombard même si pour l’heure, l’ex-attaquant d’Arsenal et de Chelsea ne fait pas d’un départ une priorité. Nul doute que chez les plus fervents supporters de Karim Benzema, cette rumeur Olivier Giroud au Real Madrid fera réagir. Le champion d’Espagne a toutefois d’autres cibles -plus ronflantes- dans le viseur pour le poste de doublure de Karim Benzema. Tous les deux libres, Edinson Cavani et Andrea Belotti sont ciblés par le Real Madrid, dont les dirigeants prendront en compte l’avis de Carlo Ancelotti dans ce dossier. Enfin, le nom d’Edin Dzeko est également évoqué, le Bosnien devant faire face à la nouvelle concurrence de Romelu Lukaku à l’Inter Milan. Pour le Real, qui cherche une doublure fiable à Karim Benzema, les pistes ne manquent pas. Reste maintenant à voir laquelle aura les faveurs du staff de Carlo Ancelotti.