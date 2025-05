Real ‍: Courtois menacé, un demi-finaliste de C1 dans le viseur

Cet été promet de grands changements au Real Madrid avec la venue annoncée de Xabi Alonso. Les cartes seront redistribuées, y compris dans les buts. Thibaut Courtois pourrait être concurrencé par un taulier de Premier League.

Le Real Madrid réalise une saison loin des attentes, laquelle pourrait se finir sans le moindre titre remporté. Les cadres du club ont failli, notamment en attaque. S'il faut célébrer un joueur malgré tout, Thibaut Courtois partirait favori. Auteur de trois énormes parades contre le Celta Vigo le week-end dernier, le portier belge n'a rien perdu de son talent cette saison. Néanmoins, il est souvent sujet aux blessures ces dernières années. Une fragilité qui oblige les Merengue à lui trouver un solide remplaçant. Combattif et disponible pour assurer l'intérim, l'Ukrainien Lunin est annoncé sur le départ.

Le Real regarde déjà du côté de l'Angleterre en vue du mercato estival. Selon les informations du Sun, deux gardiens sortent du lot chez les recruteurs madrilènes. Il y a tout d'abord Bart Verbruggen, le portier de Brighton. Le Néerlandais de 22 ans est très performant chez les Seagulls, ce qui lui a permis de s'installer comme le nouveau numéro 1 des Pays-Bas. L'autre cible est encore plus connue en Europe et notamment par les supporters espagnols. Il s'agit de David Raya, le dernier rempart d'Arsenal.

EXCLUSIVE: Real Madrid to raid Premier League again as they eye shock deals for Arsenal's David Raya and Brighton's Bart Verbruggen



https://t.co/AhIR4fdGsq