Real ‍: Ancelotti annonce son plan pour achever Barcelone

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Avec quatre points de retard sur le FC Barcelone, le Real Madrid devra remporter le Clasico dimanche pour relancer la Liga. Confiant, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti pense savoir comment venir à bout du rival.

Cette fois c’est la bonne pour le Real Madrid ? Après trois défaites en autant de Clasicos cette saison, les Merengue espèrent enfin battre le FC Barcelone dimanche à Montjuïc. La victoire semble impérative si la Maison Blanche souhaite relancer la course au titre en Liga. Mais les coéquipiers de Kylian Mbappé en ont-ils les moyens ? Sans aucun doute, répond Carlo Ancelotti. L’entraîneur madrilène sait comment contrecarrer les plans du Barça.

Ancelotti a les solutions

« Ces deux dernières années, on a beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés, a confié l’Italien devant les médias. En finale de la Coupe du Roi (défaite 3-2 ap), on a vu qu'on avait deux bons tireurs avec Arda (Güler) et Modric, et Tchouaméni est très bon de la tête, même s'il nous manque Rüdiger qui a mis beaucoup de buts. C'est un aspect important pour le match de dimanche. Ce n'est pas le seul. On peut aussi faire du mal au Barça dans les transitions avec sa ligne défensive haute, sa recherche du hors-jeu… J'ai parlé de beaucoup de choses avec les joueurs et on a travaillé à l'entraînement. S'ils m'écoutent, ça va bien se passer. »

En attendant de mettre son plan à exécution, Carlo Ancelotti a déjà lancé les hostilités avec une pique adressée aux Blaugrana. « Mon ressenti avant mon dernier Clasico ? C'est un Clasico comme les autres pour moi. Jouer contre le Barça, c'est toujours un match spécial en raison de notre rivalité, de l'envie des supporters de gagner contre le Barça. C'est un match spécial dans ce sens. C'est le dernier Clasico de la saison parce que le Barça ne joue pas le Mondial des clubs », a rappelé l’ancien coach du Paris Saint-Germain, pas non plus certain de disputer la compétition aux Etats-Unis si son probable successeur Xabi Alonso débarque rapidement.