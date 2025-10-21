80 millions d'euros pour Camavinga, le Real va accepter

Dans une période moins faste de sa carrière, Eduardo Camavinga pourrait quitter le Real Madrid l’été prochain. Liverpool est très intéressé par l’idée de récupérer le milieu de terrain français.

Blessé en début de saison, Eduardo Camavinga a bien du mal à rattraper le train Xabi Alonso au Real Madrid . L’international français a laissé passer sa chance de marquer de gros points auprès de son entraîneur, au contraire de joueurs tels qu’Aurélien Tchouaméni ou Arda Güler, qui bénéficient d’un important temps de jeu au milieu de terrain. Titulaire face à Getafe ce week-end, l’ancien joueur du Stade Rennais aura encore l’opportunité de se montrer dans les semaines à venir, mais un départ l’été prochain apparaît comme de plus en plus probable.

Une tendance confirmée par le site Fichajes, qui nous apprend qu’un cador européen est sur les rangs pour profiter de la situation et tenter de recruter Eduardo Camavinga dans les mois à venir. Le média espagnol l’affirme, Liverpool a flashé sur le joueur formé au Stade Rennais et semble bien décidé à tout mettre en oeuvre pour le recruter lors du prochain mercato estival. Les Reds ont conscience de la valeur marchande du joueur de seulement 22 ans et semblent prêts à soumettre une offre importante au club merengue.

Liverpool est très chaud sur Camavinga

La somme de 80 millions d’euros est évoquée pour un potentiel transfert d’Eduardo Camavinga. A un tel prix, le Real Madrid ne devrait pas fermer la porte à un départ de son joueur, recruté pour 30 millions d’euros en 2021. La question est maintenant de savoir si l’international français sera favorable à un départ du Real Madrid, où il aura vécu quelques bonnes périodes sans pour autant s’imposer comme un titulaire indiscutable à son poste de prédilection sur la durée d’une saison. Arne Slot est lui déterminé à l’idée de faire venir Camavinga et de l’installer comme un milieu de terrain titulaire à Liverpool, où Gravenberch, McAllister et Szoboszlai peinent à confirmer cette saison après avoir atteint un niveau stratosphérique à Liverpool l’an passé.