Rashford à Barcelone, les détails financiers dévoilés

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

C'est parti pour la signature de Marcus Rashford au FC Barcelone, dans un transfert dont les détails financiers ont été révélés.

Désireux plus que tout de quitter Manchester United, Marcus Rashford a obtenu gain de cause en plein mercato et va rejoindre le club où il rêvait de signer : le FC Barcelone. Les deux clubs se sont entendus sur un prêt avec option d’achat dont les détails ont été révélés par Nicolo Schira. L’informateur dévoile ainsi que l’ailier anglais va être prêté sous la forme d’un prêt payant d’un an d’une valeur de 10 millions d’euros. A cela s’ajoute une option d’achat de 30 millions d’euros et 5 millions d’euros de bonus supplémentaires.

Le FC Barcelone obligé d'acheter Rashford ?

🚨Excl. - Marcus #Rashford to #Barça from #ManchesterUnited on loan (€10M) with option to buy (€30M + 5M as bonuses), which could become an obligation upon reaching certain conditions. Contract until 2029 (1+3). He will earn €12M/year. #transfers #FCB #MUFC https://t.co/N0qlCF1Tpj — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 20, 2025

Cette option d’achat pourrait devenir obligatoire en cas d’objectifs atteint par l’international anglais sur le plan personnel. Si l’option d’achat était activée, il signerait alors un contrat de trois ans avec le FC Barcelone et toucherait un salaire de 12 millions d’euros par an. Un gros effort de sa part sachant que son salaire actuel à Manchester United est de 18 millions d’euros par an. Mais le numéro 10 des Red Devils est bien loin de son niveau depuis trop longtemps, et Ruben Amorim ne comptait pas sur lui cette saison, ce qui explique aussi pourquoi l’accord a fini par être trouvé. Tout le monde en semble donc satisfait, et Marcus Rashford va être autorisé par son club à se rendre en Catalogne dans les jours à venir.