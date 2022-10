PSG : Mbappé humilié en Angleterre, personne n'en veut !

L'information est sortie avec fracas ce mardi. Kylian Mbappé veut quitter le PSG en janvier ! Mais où pourrait-il aller ? Assurément pas au Real Madrid mais peut-être en Angleterre, à Liverpool. Une idée qui ne plaît pas à tous là-bas, par exemple l'ancien joueur Darren Bent.

La question de l'avenir de Kylian Mbappé est revenue sur la table au PSG. A peine quelques mois après sa prolongation de contrat durement arrachée par les Parisiens, l'attaquant français a de nouveau des envies d'ailleurs. Le club parisien n'a pas respecté les promesses faites à son égard pour le recrutement, le poussant à envisager un départ dès janvier prochain. Le PSG est même ouvert à cette possibilité selon les articles parus ce mardi. Cependant, faut-il encore que Mbappé trouve un point de chute. Surtout que le Real Madrid, candidat déclaré ces derniers mois, a tourné la page le concernant.

Cela tombe bien car le PSG n'était pas disposé à vendre son joyau au rival madrilène. Par contre, il ne voit pas d'inconvénient à le céder à Liverpool. Les Reds lorgnent sur le Français depuis quelques temps et apparaissent comme les favoris numéro un au recrutement de ce dernier. Pourquoi pas même dès janvier prochain. Une perspective qui n'enchante pas l'ancien joueur anglais Darren Bent, consultant pour la radio Talk Sport. Ce dernier estime que le Français crée trop de problèmes dans le vestiaire pour représenter une bonne affaire au mercato.

😭 “Whenever we talk about Mbappé, he’s always upset about something.”



❌ “Would I swap Gabriel Jesus for Kylian Mbappé right now? No…”



Darren Bent explains why he wouldn’t swap Gabriel Jesus for Kylian Mbappé at Arsenal at this moment in time pic.twitter.com/EyYNMPE6T9