PSG : Mbappé en Premier League, c'est une évidence

Dans : Mercato.

Toujours dans le flou concernant son avenir au PSG, Kylian Mbappé pourrait avoir envie de découvrir la Premier League.

Arrivé au PSG en août 2017 pour 180 millions d'euros, Kylian Mbappé a confirmé les attentes placées en lui en inscrivant 103 buts en 140 matchs. À l'heure actuelle, l'ancien monégasque n'a pas pris de décision pour son avenir : prolonger au PSG ou découvrir un nouveau pays. En fin de contrat en juin 2022, l'attaquant est courtisé par les plus gros clubs et particulièrement par le Real Madrid de Zinédine Zidane. Mais la Liga n'est pas le seul championnat à s'intéresser au crack parisien : Jürgen Klopp rêverait de le faire venir à Liverpool. Carlton Palmer, ancien footballeur et désormais consultant, s'est exprimé à son sujet lors d'une interview accordée au site FootballFanCast.

« Pourquoi pas? La Premier League est la ligue la plus commercialisable au monde. Si vous êtes un joueur de premier plan, à un moment donné, vous voulez avoir joué en Premier League. Alors pourquoi pas? » a déclaré l'ancien joueur. Le contrat entre les Reds et Nike, équipementier de Kylian Mbappé, pourrait faciliter les choses. Un avantage de taille quand on sait que le concurrent principal pour la venue du buteur se nomme le Real Madrid, lié lui au rival Adidas. Aujourd'hui estimé à 180 millions d'euros, le champion du monde 2018 n'a jamais caché son intérêt pour le Real Madrid, le club de ses rêves. Reste à savoir si le joueur de 20 ans sera tenté par un passage en Premier League avant de rejoindre l'Espagne. Pour l'heure, Mbappé aura pour objectif de marquer l'histoire en faisant une grande saison avec le PSG. Toujours touché à la cuisse, il pourrait cependant rater le choc face au LOSC dimanche soir.