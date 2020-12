PSG : Alerte rouge, ni Neymar, ni Mbappé face au LOSC ?

Dans : PSG.

Le PSG, qui avait déjà eu beaucoup de mal à présenter une équipe au complet en début de saison, termine l’année sur les rotules.

Les blessures se multiplient, et elles ne touchent pas vraiment les joueurs secondaires. Touché par un gros tacle de Thiago Mendes dimanche dernier face à Lyon, Neymar n’est pas apte pour cette rencontre, et manquera également le dernier match de l'année 2020 pour mieux revenir en janvier. Lors de ce fameux match perdu face à l’OL, le PSG avait aussi du se passer de Kylian Mbappé, toujours en alerte musculaire à la cuisse, et l’attaquant parisien n’avait pu jouer qu’une petite demi-heure. Présent face à Lorient et a priori en bonne forme, le champion du monde a légèrement rechuté en cette fin de semaine, dévoile L'Equipe ce dimanche.

Il n’a pas participé à la séance d’entrainement de ce samedi en raison d’une douleur musculaire à la cuisse, toujours la même. Sa présence dans le groupe n’est pas remise en cause, et nul doute que Mbappé va tout faire pour être aligné dans le 11 de départ pour ce choc du championnat à Lille. Mais Thomas Tuchel doit aussi se poser la question d’une éventuelle rechute de son numéro 7, qui alterne moments de fatigue, pépins physiques et retours sur les terrains. Un choix délicat, car le PSG, sans ses deux stars offensives, risque de faire beaucoup moins peur à une équipe lillois qui peut prendre quatre points d’avance sur le champion de France en cas de succès.