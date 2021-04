PSG : Haaland c’est 350 ME, le Barça en sueur

Dans : Mercato.

A l’instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland est au cœur des rumeurs à quelques semaines de l’ouverture du mercato d’été.

Il faut dire que selon la presse allemande, l’attaquant du Borussia Dortmund est bien décidé à plier bagages cet été. En effet, après un an et demi au BVB, Erling Haaland souhaite découvrir un autre championnat et évoluer dans une équipe d’un calibre supérieur. Régulièrement, son nom est cité au Real Madrid ou encore au FC Barcelone par les médias espagnols, toujours très imaginatifs. Mais à en croire les informations relayées par Calcio Mercato, seuls deux clubs européens sont en réalité capables de s’offrir les services du très cher Erling Haaland. Il s’agit sans surprise de Manchester City… et du Paris Saint-Germain.

Selon certaines estimations, le coût total de l’opération Haaland s’élèverait à 355 ME. Dans le détail, le transfert de l’international norvégien coûterait 175 ME auquel il faudrait ajouter un salaire total de 180 ME sur cinq ans (350.000 euros par semaine). Un coût total pharaonique que le Real Madrid ou encore le FC Barcelone auront bien du mal à assumer au vu de la pandémie et des conséquences économiques de celle-ci. En revanche, le PSG et Manchester City bénéficient de fonds quasiment illimités et pourraient ainsi se permettre de recruter Haaland. Reste que pour l’heure, le champion de France et le leader de la Premier League ne semblent pas être les clubs les plus intéressés par Erling Haaland. En effet, le Paris SG est davantage focalisé sur la situation de Lionel Messi, voire sur celle de Sergio Agüero (libres) tandis que Manchester City a les yeux de chimère pour Harry Kane, dont un départ de Tottenham est envisagé par son entourage cet été. Reste donc à voir qui mettra le grappin sur ce très cher Erling Haaland, à condition bien sûr qu’il quitte le Borussia Dortmund dans les semains à venir.