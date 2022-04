PSG contre Milan AC : Duel de milliardaires pour Mahrez

Dans : Mercato.

Riyad Mahrez n'est plus qu'à un an de la fin de son contrat avec Manchester City. L'international algérien ne manque pas de courtisans au mercato.

Manchester City a une très belle fin de saison à jouer. Le club entraîné par Pep Guardiola peut encore remporter la Premier League et la Ligue des champions. Pour arriver à ses fins, le club anglais devra s'appuyer sur toutes ses forces vives. S'il n'est pas toujours utilisé comme il le souhaiterait par Pep Guardiola, Riyad Mahrez en fait partie. Le statut de l'Algérien fait régulièrement parler la presse mercato, qui pense que l'ancien de Leicester est sur le départ de Manchester City. Le joueur de 31 ans ne manquera pas de prétendants s'il décide de quitter les Skyblues. L'AC Milan et le PSG sont à l'affût dans le dossier.

Mahrez, plutôt Milan que Paris

Riyad Mahrez est né à Sarcelles, en région parisienne. Logiquement, son nom a souvent été associé à celui du PSG, surtout depuis l'arrivée de QSI. L'opportunité pourrait se présenter cet été, alors que Mahrez n'a plus qu'une année de contrat et pourrait donc être une opportunité de marché pour remplacer un départ éventuel d'Angel Di Maria. Problème, le PSG a de la concurrence dans le dossier. Selon les informations de Foot Mercato, l'AC Milan est très intéressé. Et les Lombards vont avoir de gros arguments à faire valoir, eux qui sont proches d'être rachetés pour un milliard d'euros par la société Investcorp, un fonds d'investissement situé à Bahreïn. L'arrivée de Mahrez est jugée comme prioritaire et serait la tête d'affiche du nouveau projet. A noter que Chelsea, le FC Barcelone et le Real Madrid gardent aussi un oeil attentif sur Riyad Mahrez. Le joueur aura donc l'embarras du choix même si City aura aussi son mot à dire dans le dossier, alors qu'une prolongation est au point mort.