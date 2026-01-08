Départ acté, l'ASSE ne le fera jamais jouer

Inutilisé par Eirik Horneland à l’ASSE malgré un vrai besoin au poste de latéral gauche, Maedine Makhloufi est courtisé par Dunkerque. Un départ auquel les Verts ne s’opposeront pas cet hiver.

Handicapé par la blessure de son titulaire Ebenezer Annan, Eirik Horneland bricole au poste de latéral gauche à l’ASSE. Le week-end dernier face au Mans, c’est le milieu de terrain Ben Old qui a dépanné à ce poste. Un choix surprenant pour les supporters stéphanois, qui se demandent ce que l’entraîneur norvégien attend pour lancer Maedine Makhloufi dans le grand bain. Le latéral gauche de 20 ans formé dans le Forez n’a pas les faveurs de son entraîneur et un départ cet hiver n’est pas impossible.

Le départ de Makhloufi est acté

En milieu de semaine, Mohamed Toubache-Ter révélait que le défenseur né à Saint-Priest était notamment la cible de Dunkerque. Un transfert qui a toutes les chances d’aboutir selon le média spécialisé Peuple Vert. Et pour cause, nos confrères sont catégoriques sur le fait que Maedine Makhloufi n’aura jamais sa chance à Saint-Etienne avec Eirik Horneland sur le banc. « Eirik Horneland a tranché : malgré la blessure d’Annan, il préfère faire reculer un ailier plutôt que de donner sa chance à un latéral de métier. Ce choix envoie un message clair, et probablement peu rassurant pour Makhloufi » écrivent nos confrères, enterrant les espoirs du joueur formé à l’ASSE, avant de conclure.

« En interne, il semble clair que le joueur n’est pas considéré comme une option crédible à court terme. Une situation qui pourrait pousser le jeune joueur à envisager un départ rapidement, dès cet hiver, ou au plus tard en fin de saison ». Autrement dit, le transfert de Maedine Makhloufi est quasiment acté dans l’esprit des dirigeants ainsi que du staff stéphanois. Reste maintenant à voir si le joueur, sous contrat jusqu’en juin, fera ses valises dès le mois de janvier ou s’il attendra patiemment l’été prochain afin de signer librement dans le club de son choix.