Départ acté, l'ASSE ne le fera jamais jouer

ASSE08 janv. , 14:30
parCorentin Facy
0
Inutilisé par Eirik Horneland à l’ASSE malgré un vrai besoin au poste de latéral gauche, Maedine Makhloufi est courtisé par Dunkerque. Un départ auquel les Verts ne s’opposeront pas cet hiver.
Handicapé par la blessure de son titulaire Ebenezer Annan, Eirik Horneland bricole au poste de latéral gauche à l’ASSE. Le week-end dernier face au Mans, c’est le milieu de terrain Ben Old qui a dépanné à ce poste. Un choix surprenant pour les supporters stéphanois, qui se demandent ce que l’entraîneur norvégien attend pour lancer Maedine Makhloufi dans le grand bain. Le latéral gauche de 20 ans formé dans le Forez n’a pas les faveurs de son entraîneur et un départ cet hiver n’est pas impossible.

Le départ de Makhloufi est acté

En milieu de semaine, Mohamed Toubache-Ter révélait que le défenseur né à Saint-Priest était notamment la cible de Dunkerque. Un transfert qui a toutes les chances d’aboutir selon le média spécialisé Peuple Vert. Et pour cause, nos confrères sont catégoriques sur le fait que Maedine Makhloufi n’aura jamais sa chance à Saint-Etienne avec Eirik Horneland sur le banc. « Eirik Horneland a tranché : malgré la blessure d’Annan, il préfère faire reculer un ailier plutôt que de donner sa chance à un latéral de métier. Ce choix envoie un message clair, et probablement peu rassurant pour Makhloufi » écrivent nos confrères, enterrant les espoirs du joueur formé à l’ASSE, avant de conclure.

« En interne, il semble clair que le joueur n’est pas considéré comme une option crédible à court terme. Une situation qui pourrait pousser le jeune joueur à envisager un départ rapidement, dès cet hiver, ou au plus tard en fin de saison ». Autrement dit, le transfert de Maedine Makhloufi est quasiment acté dans l’esprit des dirigeants ainsi que du staff stéphanois. Reste maintenant à voir si le joueur, sous contrat jusqu’en juin, fera ses valises dès le mois de janvier ou s’il attendra patiemment l’été prochain afin de signer librement dans le club de son choix.
Derniers commentaires

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Associé ne veut pas dire intéressé !!! Je vois aucun des 2 club intéressés par sont profil

OL : Endrick débarque, un gros piège menace Lyon

Il va reprendre les règles sur les extra-communautaire dans le foot😅 il a raison il y en a qui n'ont rien a foutre en France mais ce ne sont pas forcément ceux qui sont là illégalement.

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

C'est toi qui a manqué de claque quand tu étais petit le Farcy

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Comme disait le grand JMA, personne n'est intransférable....

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

Qu'est-ce qu'il ne m'intéresse pas ce match. Je pense pas le regarder. Bon match à ceux qui le regarderont.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

