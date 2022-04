PSG : Mahrez pour oublier Di Maria, 1,2,3 viva le Mercato !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Afin de compenser le probable départ d’Angel Di Maria, qui ne sera pas conservé à la fin de son contrat en juin, le Paris Saint-Germain s’intéresse bien à Riyad Mahrez. L’ailier de Manchester City pourrait représenter une belle affaire puisqu’il arrive à un an de la fin de son bail.

Après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, l’aventure d’Angel Di Maria devrait prendre fin cet été. L’ailier de 34 ans se verrait bien continuer dans la capitale, mais ses dirigeants ne comptent visiblement pas prolonger son contrat qui expire en juin. Au contraire, la direction sportive a déjà tourné la page et cherche activement le successeur de l’Argentin. On sait que le club francilien se tient à l’affût au cas où le FC Barcelone devait laisser Ousmane Dembélé partir libre.

Intérêt confirmé du PSG pour Mahrez

Certaines sources parlent même d’un accord trouvé avec l’international français, en grande forme avec le Barça. Reste à savoir si l’ancien joueur du Stade Rennais serait recruté pour remplacer Angel Di Maria, ou s’il s’agit simplement d’une opportunité de marché. La question mérite d’être posée dans la mesure où un autre ailier droit apparaît sur les radars du Paris Saint-Germain. En effet, L’Equipe confirme l’intérêt des Parisiens pour Riyad Mahrez (31 ans). En temps normal, Manchester City n’ouvrirait peut-être pas la porte à son milieu offensif.

La saison Riyad Mahrez avec Manchester City. Elle est largement au niveau de Salah et de Mané tout en jouant moins... #MCILIV



👕 41 matchs

⚽️ 23 BUTS

🎯 8 PASSES D — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 20, 2022

Mais l’international algérien arrive à un an de la fin de son contrat. Et les Citizens ne semblent pas pressés de renouveler son bail. Peut-être une belle occasion à saisir pour le Paris Saint-Germain, sans doute conscient que Riyad Mahrez réalise une excellente saison avec Manchester City. La preuve en statistiques puisque le gaucher totalise pour le moment 23 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Autant dire que son efficacité et son association avec le latéral droit Achraf Hakimi feraient des dégâts sous le maillot parisien. A noter que le Real Madrid suivrait également sa situation.