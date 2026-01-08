PSG-OM sans supporters, la LFP s’en félicite

Critiquée pour l’organisation du Trophée des Champions au Koweït, la Ligue de Football Professionnel se défend comme elle peut. L’instance se réjouit de l’absence de supporters parisiens et marseillais, une bonne nouvelle sur le plan écologique.

La polémique a pris encore un peu plus d’ampleur cette semaine. Lundi dernier, on apprenait que le Paris Saint-Germain avait annulé l’offre à ses supporters pour le Trophée des Champions. La rencontre face à l’Olympique de Marseille a été délocalisée au Koweït et le club de la capitale, qui proposait un package à 800 euros à ses supporters (vol, hébergement et places pour le match compris), n’a pas réuni suffisamment de participants.

Les ultras parisiens seront donc absents ce jeudi soir, tout comme ceux de l’Olympique de Marseille qui, après une réunion avec la direction olympienne en décembre dernier, avaient décidé de boycotter le déplacement par principe. Les habitués du Vélodrome partagent l’avis de nombreux observateurs sur le choix de la Ligue de Football Professionnel. Beaucoup contestent cette délocalisation qui prive les fans français d’un événement important. Et qui n’aide pas à préserver la planète compte tenu des voyages imposés. Mais sur ce thème écologique, l’instance dirigée par Vincent Labrune se défend. La Ligue rappelle que l’absence des supporters parisiens et marseillais va réduire le nombre de vols vers le Koweït.

Le bilan carbone est moins important - La Ligue de Football Professionnel

« A cause du Mondial des clubs, nous ne pouvions organiser la rencontre en début de saison et nous n’avons pas trouvé de modèle intéressant en France pour le Trophée des Champions, a expliqué la LFP auprès du quotidien Le Parisien. Nous savions qu’on serait attaqué sur le côté écolo de ce voyage. 80 % du bilan carbone d’un match dépend du déplacement des supporters. Au Koweït, il n’y a pas de venue des Français. Donc, à part les deux avions de chaque équipe et le kérosène dépensé, ce bilan est moins important qu’imaginé. » Avec son explication lunaire, la source de nos confrères a bien fait de garder l'anonymat.