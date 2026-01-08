l1 vincent labrune a bout il compte les jours avant son depart iconsport 259587 0491 392680

PSG-OM sans supporters, la LFP s’en félicite

Ligue 108 janv. , 17:00
parEric Bethsy
2
Critiquée pour l’organisation du Trophée des Champions au Koweït, la Ligue de Football Professionnel se défend comme elle peut. L’instance se réjouit de l’absence de supporters parisiens et marseillais, une bonne nouvelle sur le plan écologique.
La polémique a pris encore un peu plus d’ampleur cette semaine. Lundi dernier, on apprenait que le Paris Saint-Germain avait annulé l’offre à ses supporters pour le Trophée des Champions. La rencontre face à l’Olympique de Marseille a été délocalisée au Koweït et le club de la capitale, qui proposait un package à 800 euros à ses supporters (vol, hébergement et places pour le match compris), n’a pas réuni suffisamment de participants.
Les ultras parisiens seront donc absents ce jeudi soir, tout comme ceux de l’Olympique de Marseille qui, après une réunion avec la direction olympienne en décembre dernier, avaient décidé de boycotter le déplacement par principe. Les habitués du Vélodrome partagent l’avis de nombreux observateurs sur le choix de la Ligue de Football Professionnel. Beaucoup contestent cette délocalisation qui prive les fans français d’un événement important. Et qui n’aide pas à préserver la planète compte tenu des voyages imposés. Mais sur ce thème écologique, l’instance dirigée par Vincent Labrune se défend. La Ligue rappelle que l’absence des supporters parisiens et marseillais va réduire le nombre de vols vers le Koweït.
Le bilan carbone est moins important
- La Ligue de Football Professionnel
« A cause du Mondial des clubs, nous ne pouvions organiser la rencontre en début de saison et nous n’avons pas trouvé de modèle intéressant en France pour le Trophée des Champions, a expliqué la LFP auprès du quotidien Le Parisien. Nous savions qu’on serait attaqué sur le côté écolo de ce voyage. 80 % du bilan carbone d’un match dépend du déplacement des supporters. Au Koweït, il n’y a pas de venue des Français. Donc, à part les deux avions de chaque équipe et le kérosène dépensé, ce bilan est moins important qu’imaginé. » Avec son explication lunaire, la source de nos confrères a bien fait de garder l'anonymat.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_281147_0094
TFC

3 matchs pour ça, Toulouse a la rage

ICONSPORT_281595_0082
Premier League

Rosenior arrive à Chelsea avec 150 millions d’euros

ICONSPORT_267315_0087
OL

Noah Nartey à l'OL, Brondby prend la parole

Arsenal
Premier League

Arsenal - Liverpool : les compos (21h00 sur Canal+ Sport 360)

Fil Info

08 janv. , 20:45
3 matchs pour ça, Toulouse a la rage
08 janv. , 20:20
Rosenior arrive à Chelsea avec 150 millions d’euros
08 janv. , 20:00
Noah Nartey à l'OL, Brondby prend la parole
08 janv. , 19:53
Arsenal - Liverpool : les compos (21h00 sur Canal+ Sport 360)
08 janv. , 19:40
« C’est trop cher », les Etats-Unis s’en prennent à la FIFA
08 janv. , 19:23
PSG-OM : Encore une boulette pour Rulli (vidéo)
08 janv. , 19:00
Abdelli choisit l'OM, Angers est scotché
08 janv. , 18:43
Atlético - Real Madrid : Les compos (20h00 sur L'Equipe Live Foot)
08 janv. , 18:40
Une promotion et un départ, ça bouge à Rennes

Derniers commentaires

PSG - OM : Les compos (19h00 sur Ligue 1+)

joli but

PSG - OM : Les compos (19h00 sur Ligue 1+)

Justiiiiiiiice !!!!!!!!

PSG - OM : Les compos (19h00 sur Ligue 1+)

...

PSG - OM : Les compos (19h00 sur Ligue 1+)

Victoire méritée si ça devait en rester comme ça

Le prix de Cherki a triplé, l'OL en larmes

OL en larme , oui mais des larmes de rires à lire les titres écrits par les IA provocatrices de foot 01.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading