L'OGC Nice fait une annonce surprenante

OGC Nice08 janv. , 17:20
parGuillaume Conte
L'OGC Nice a surpris tout le monde en annonçant la prolongation de contrat de Jonathan Clauss, qui arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison.
Dans une équipe de Nice en plein marasme cette saison, les dirigeants ont pris une décision qui va faire lever quelques sourcils. En effet, parfois critiqué pour son implication ou ses performances, Jonathan Clauss va s’inscrire sur la durée avec le club azuréen. Le Gym a annoncé que l’ancien défenseur de Lens et de l’OM a prolongé son contrat de deux saisons. Un choix osé pour un joueur de 33 ans, mais qui a visiblement convaincu ses dirigeants.
En fin de contrat à l’issue de la saison, le latéral droit est ainsi sous contrat jusqu’en juin 2028. Il a confié sur le site des Aiglons qu’il comptait « se projeter pleinement avec le groupe pour poursuivre le travail engagé et redresser la barre. Je tiens à démontrer ma volonté et ma détermination. Le Gym mérite mieux, l’équipe mérite mieux, et j’y crois pleinement ».
