ICONSPORT_246132_0014

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Mercato08 janv. , 16:00
parCorentin Facy
3
Tour à tour intéressés par le milieu défensif turc İsmail Yüksek ces derniers mois, l’OL et l’OM peuvent définitivement oublier cette piste très sexy.
Titulaire indiscutable à Fenerbahçe ainsi qu’avec la sélection turque, İsmail Yüksek est un joueur très courtisé et qui a notamment des admirateurs en France. Ces derniers mois, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ont notamment été associés au joueur de 26 ans. Tour à tour, les deux clubs évoluant en Ligue 1 ont tenté une approche auprès du Fener avec l’espoir de s’offrir le joueur né à Bursa. L’espoir a parfois été de rigueur mais l’OM et l’OL peuvent cette fois dire adieu à leurs chances de rafler la mise dans le dossier İsmail Yüksek, tout du moins à court terme.
Alors que le contrat de l’international turc court encore jusqu’en juin 2028, le média spécialisé A Spor affirme que le Fenerbahçe a définitivement fermé la porte à un départ de son joueur. Interrogé par la presse locale, Sadettin Saran a déclaré son numéro 8 intransférable. « Ne faites même pas d’offres, il restera avec nous » a confirmé le président du Fenerbahçe, qui prévoit de confier le brassard de capitaine à İsmail Yüksek lors de la seconde partie de saison afin de le conforter encore davantage dans son rôle de leader et de joueur clé des Jaunes.

Yüksek en Ligue 1, c'est définitivement non

Utilisé à 23 reprises cette saison, il a toujours été indiscutable que ce soit avec José Mourinho ou avec le nouvel entraîneur Domenico Tedesco. Estimé à environ 13 millions d’euros sur le marché des transferts, le milieu de terrain turc n’était pas hors de portée financièrement pour l’OL et encore moins pour l’OM. Mais la farouche volonté de son club de le conserver et d’en faire un joueur clé pour les années à venir est trop forte pour espérer une issue positive, en tout cas cet hiver. Reste à voir si l’été prochain, Marseille et Lyon tenteront de revenir à la charge. Il faudra en tout cas présenter une offre très convaincante pour faire douter Fenerbahçe alors que son futur capitaine aura encore deux ans de contrat.
3
Articles Recommandés
l1 vincent labrune a bout il compte les jours avant son depart iconsport 259587 0491 392680
Ligue 1

PSG-OM sans supporters, la LFP s’en félicite

Parmesain
SMC

SM Caen : Kylian Mbappé frappe un premier coup

ICONSPORT_279851_0034
PSG

Luis Enrique s’éloigne, c’est la panique au PSG

Fil Info

08 janv. , 17:00
PSG-OM sans supporters, la LFP s’en félicite
08 janv. , 16:40
SM Caen : Kylian Mbappé frappe un premier coup
08 janv. , 16:20
Luis Enrique s’éloigne, c’est la panique au PSG
08 janv. , 15:30
Algérie-Nigéria maintenu, l’argent a été débloqué
08 janv. , 15:00
OM : Dugarry écoeuré par ce nouveau transfert de Longoria
08 janv. , 14:30
Départ acté, l'ASSE ne le fera jamais jouer
08 janv. , 14:00
PSG : Le Barça s'oppose au retour de Luis Enrique
08 janv. , 13:40
OM : Transfert à 100 ME, le plan secret de Greenwood

Derniers commentaires

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Associé ne veut pas dire intéressé !!! Je vois aucun des 2 club intéressés par sont profil

OL : Endrick débarque, un gros piège menace Lyon

Il va reprendre les règles sur les extra-communautaire dans le foot😅 il a raison il y en a qui n'ont rien a foutre en France mais ce ne sont pas forcément ceux qui sont là illégalement.

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

C'est toi qui a manqué de claque quand tu étais petit le Farcy

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Comme disait le grand JMA, personne n'est intransférable....

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

Qu'est-ce qu'il ne m'intéresse pas ce match. Je pense pas le regarder. Bon match à ceux qui le regarderont.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading