L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Tour à tour intéressés par le milieu défensif turc İsmail Yüksek ces derniers mois, l’OL et l’OM peuvent définitivement oublier cette piste très sexy.

Titulaire indiscutable à Fenerbahçe ainsi qu’avec la sélection turque, İsmail Yüksek est un joueur très courtisé et qui a notamment des admirateurs en France. Ces derniers mois, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ont notamment été associés au joueur de 26 ans . Tour à tour, les deux clubs évoluant en Ligue 1 ont tenté une approche auprès du Fener avec l’espoir de s’offrir le joueur né à Bursa. L’espoir a parfois été de rigueur mais l’OM et l’OL peuvent cette fois dire adieu à leurs chances de rafler la mise dans le dossier İsmail Yüksek, tout du moins à court terme.

Alors que le contrat de l’international turc court encore jusqu’en juin 2028, le média spécialisé A Spor affirme que le Fenerbahçe a définitivement fermé la porte à un départ de son joueur. Interrogé par la presse locale, Sadettin Saran a déclaré son numéro 8 intransférable. « Ne faites même pas d’offres, il restera avec nous » a confirmé le président du Fenerbahçe, qui prévoit de confier le brassard de capitaine à İsmail Yüksek lors de la seconde partie de saison afin de le conforter encore davantage dans son rôle de leader et de joueur clé des Jaunes.

Yüksek en Ligue 1, c'est définitivement non

Utilisé à 23 reprises cette saison, il a toujours été indiscutable que ce soit avec José Mourinho ou avec le nouvel entraîneur Domenico Tedesco. Estimé à environ 13 millions d’euros sur le marché des transferts, le milieu de terrain turc n’était pas hors de portée financièrement pour l’OL et encore moins pour l’OM. Mais la farouche volonté de son club de le conserver et d’en faire un joueur clé pour les années à venir est trop forte pour espérer une issue positive, en tout cas cet hiver. Reste à voir si l’été prochain, Marseille et Lyon tenteront de revenir à la charge. Il faudra en tout cas présenter une offre très convaincante pour faire douter Fenerbahçe alors que son futur capitaine aura encore deux ans de contrat.