OM : Dugarry écoeuré par ce nouveau transfert de Longoria

OM08 janv. , 15:00
parCorentin Facy
Un an après ses débuts avec les pros, Robinio Vaz est déjà sur le départ à l’OM. Un potentiel transfert qui fait grincer des dents chez les observateurs du club phocéen même si un transfert à 25 millions d’euros est évoqué.
Précieux pour l’Olympique de Marseille durant la première partie de saison avec 4 buts inscrits et des entrées en jeu souvent incisives, Robinio Vaz pourrait déjà faire ses valises. A la surprise générale, un départ est évoqué lors de ce mercato hivernal pour le buteur de 18 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien Sochalien a refusé une belle offre de l’OM pour le prolonger avec une forte revalorisation salariale à la clé.
Les négociations sont pour l’instant au point mort et Pablo Longoria a ainsi ouvert la porte à un départ de son joueur, courtisé en Allemagne et en Angleterre et dont la valeur marchande est supérieure à 20 millions d’euros. L’OM pourrait bien toucher le jackpot avec la vente d’un joueur à l’expérience très faible. Mais chez Christophe Dugarry, le sentiment qui prédomine est plutôt le gâchis en vendant si vite un élément qui pouvait devenir très fort et relativement important dans l’effectif de Roberto De Zerbi.

Robinio Vaz vendu trop vite, Dugarry tape sur l'OM

« C’est compliqué, tout ce qui se passe à l’OM, sincèrement, j’ai du mal à y voir clair » regrette le consultant de RMC, un peu perdu par la politique de recrutement du club phocéen, avant de poursuivre. « C’est aussi ça le football, ça doit être aussi ça l’OM : amener des jeunes à maturité. Quel kiff pour un club ! Si tu veux le vendre cher le gamin, à la rigueur que ce soit ton projet et celui du football d’aujourd’hui, ok pas de problème. Mais amène-le à maturité, à un certain niveau, à quelque chose qui a du sens… Je ne comprends pas l’idée de vouloir le transférer maintenant pour 20 à 25 millions d’euros » soupire le champion du monde 1998.

Ce n’est pas la première fois que Christophe Dugarry s’interroge face aux choix de Pablo Longoria en période de mercato. Mais cette fois, une partie des supporters de l’OM le rejoindront. Car sans conteste, Robinio Vaz est le plus grand espoir du club olympien et le voir partir après moins d’un an avec les professionnels laissera sans aucun doute un goût d’inachevé dans la bouche des supporters marseillais.
