Algérie-Nigéria maintenu, l’argent a été débloqué

CAN 202508 janv. , 15:30
parEric Bethsy
Avant le match contre l’Algérie samedi, les joueurs du Nigéria menaçaient de boycotter ce quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Super Eagles reprochaient à leur fédération le non-paiement de leurs primes. Mais le gouvernement a fait le nécessaire et la rencontre n’est plus menacée.
Drôle de situation avant les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Adversaires de l’Algérie samedi, les joueurs du Nigeria menaçaient de boycotter la rencontre. Les Super Eagles et leur staff technique n’ont pas reçu leurs primes suite aux victoires obtenues depuis le début du tournoi. Remontés, les coéquipiers de Victor Osimhen avaient prévu de ne pas s’entraîner ce jeudi. Et si le problème n’était toujours pas réglé, les acteurs se disaient prêts à annuler leur déplacement à Marrakech, ville hôte de leur prochaine rencontre.
Ce coup de pression a évidemment provoqué la réaction de leurs dirigeants. Dans un communiqué relayé par le média Punch, la ministre d’État aux Finances Doris Uzoka-Anite a annoncé que les joueurs seraient payés « aujourd’hui (ce jeudi) ou demain ». Selon elle, le souci vient simplement d’un retard de paiement lié au « processus de conversion des fonds en devises étrangères ». Mais le gouvernement a fait le nécessaire pour accélérer les démarches et les « derniers virements vers les comptes domiciliés sont actuellement en cours ».

Les Super Eagles seront donc payés dans les prochaines heures si l’on en croit la ministre. « Le gouvernement fédéral et la Banque centrale du Nigéria ont rationalisé avec succès le traitement des opérations de change afin de garantir que nos joueurs soient récompensés sans plus tarder », a-t-elle assuré. Le quart entre l’Algérie et le Nigéria aura bien lieu. Ce dont personne ne doutait vraiment étant donné que les Super Eagles, vainqueurs de leurs quatre matchs dans cette CAN, sont devenus de réels favoris pour le titre.
Derniers commentaires

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Associé ne veut pas dire intéressé !!! Je vois aucun des 2 club intéressés par sont profil

OL : Endrick débarque, un gros piège menace Lyon

Il va reprendre les règles sur les extra-communautaire dans le foot😅 il a raison il y en a qui n'ont rien a foutre en France mais ce ne sont pas forcément ceux qui sont là illégalement.

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

C'est toi qui a manqué de claque quand tu étais petit le Farcy

L'OL et l'OM prennent une claque venue de Turquie

Comme disait le grand JMA, personne n'est intransférable....

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

Qu'est-ce qu'il ne m'intéresse pas ce match. Je pense pas le regarder. Bon match à ceux qui le regarderont.

