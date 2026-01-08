SM Caen : Kylian Mbappé frappe un premier coup

Le SM Caen, qui vient de changer d'entraineur, enchaine avec une recrue offensive pour essayer d'endiguer la très mauvaise saison du club de Kylian Mbappé en National.

Toujours en pleine trêve en raison de son élimination prématurée en Coupe de France, le SM Caen travaille tout de même à vivre une meilleure deuxième partie de saison. Si la remontée en Ligue 2 parait illusoire avec 10 points de retard sur la deuxième place, le club normand a décidé de frapper fort en changeant d’entraîneur pour confier les clés de l’équipe à Gaël Clichy.

Il va aussi y avoir du mouvement très attendu dans l’effectif. Un premier joueur a signé ce jeudi, avec Alexandre Parmesain. Un nom qui ne dira pas grand chose aux suiveurs du football français, puisque le Martiniquais de 22 ans a été formé à Nice avant de jouer avec Dijon et de tenter sa chance à Lugano, où il très peu joué.

Le FC Lugano a confirmé le prêt de l’attaquant jusqu’au 30 juin 2026. « Nous sommes convaincus que cette expérience constituera une étape importante dans son développement avant son retour au sein de notre club », a fait savoir la formation suisse, qui espère que Parmesain aura ainsi du temps de jeu et l’occasion de montrer ses qualités au sein du SM Caen. Le joueur révélé avec ses 10 buts pour le club de Dijon en National la saison passée, portera le numéro 9.