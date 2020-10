Mercato : Choupo-Moting au Bayern Munich, l’info choc !

Dans : Mercato.

Il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain a tenté de prolonger le contrat d’Éric-Maxim Choupo-Moting… en vain.

Thomas Tuchel souhaitait impérativement conserver l’international camerounais au sein de son effectif. Pas très chaud, Leonardo a tout de même suivi son entraîneur en proposant un an de contrat supplémentaire à Eric-Maxim Choupo-Moting. Insuffisant pour combler l’exigeant attaquant du Paris Saint-Germain, lequel réclamait deux ans de contrat supplémentaires au minimum afin de poursuivre l’aventure en France. L’exigence de trop pour Leonardo, lequel a laissé tomber ce dossier. Plusieurs semaines plus tard, le PSG a comblé ce départ par le prêt de Moise Kean en provenance d’Everton, comme indiqué par ailleurs sur notre site.

De son côté, Eric-Maxim Choupo-Moting attend l’offre idoine depuis la fin du mois d’août. Et sa patience est sur le point d’être récompensée puisque selon les informations obtenues par Téléfoot, le Camerounais est sur le point de s’engager en faveur… du Bayern Munich ! « Eric-Maxim Choupo-Moting devrait signer au Bayern. Libre de tout contrat, l’ancien attaquant du PSG est en contacts très avancés avec le vainqueur de la Ligue des Champions » a fait savoir le journaliste Saber Desfarges via son compte Twitter. Héros du Paris Saint-Germain en quart de finale face à l’Atalanta Bergame, l’ancien attaquant de Stoke City va profiter des départs d’Ivan Perisic et de Philippe Coutinho, respectivement de retour de prêt à l’Inter Milan et au FC Barcelone, afin de se faire une place dans l’effectif quatre étoiles du champion d’Europe. Reste maintenant à voir si la probable signature de « Choupo » au Bayern Munich va définitivement enterrer la piste Callum Hudson-Odoi (Chelsea), que le Bayern tentait de recruter sous la forme d’un prêt avec option d’achat au cours des dernières heures.