PSG : Moise Kean arrive à Paris, Leonardo jubile

Dans : PSG.

Depuis plusieurs semaines, Leonardo prospecte à travers l’Europe afin de trouver une doublure à Mauro Icardi au Paris Saint-Germain.

L’objectif du directeur sportif parisien était clairement de trouver une bonne opportunité à moindre coût afin de compenser numériquement le départ d’Edinson Cavani. A en croire les informations de Simone Rovera, spécialiste du mercato pour Téléfoot, l’homme fort du Paris Saint-Germain a trouvé son bonheur. Et pour cause, le champion de France en titre va accueillir Moise Kean, le prometteur avant-centre italien, en situation d’échec à Everton depuis plus d’un an. Les derniers détails de l’opération sont à régler mais à moins d’un improbable retournement de situation, l’ancien prodige de la Juventus Turin va s’engager sous la forme d’un prêt.

Pour l’heure, il n’est pas précisé s’il s’agit d’un prêt avec option d’achat. Mais avec ce dossier mené dans la plus grande discrétion, Leonardo fait honneur à sa réputation. Celle d’un directeur sportif capable de boucler un deal sans que jamais le nom du joueur concerné n’ait filtré dans la presse. Il y a quelques semaines, Leonardo avait déjà fait le coup en s’attachant les services d’Alessandro Florenzi sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Roma. Deux jours avant l’officialisation de sa signature au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi n’avait jamais été cité parmi les renforts potentiels du club francilien afin de compenser le départ de Thomas Meunier. Dans les heures à venir, Moise Kean va ainsi devenir la troisième recrue de l’été au PSG après Florenzi et Alexandre Letellier, recruté en qualité de troisième gardien. Ensuite, il restera plus de 24 heures à Leonardo pour recruter un milieu défensif. Dans cette optique, Marcelo Brozovic semble être la priorité du club dans cette dernière ligne droite…