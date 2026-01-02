OL : Un deuxième renfort de luxe avant Monaco

L’Olympique Lyonnais reprend le chemin de la Ligue 1 ce week-end à Monaco. Les Rhodaniens pourront peut-être compter sur un renfort de luxe pour cette première journée de 2026. Clinton Mata était déjà de retour à l'entraînement.

Ce samedi à 17h, l’Olympique Lyonnais se déplace du côté de Monaco dans un match important dans la course à la Ligue des champions. Une rencontre marquée par des absences des deux côtés. L’Olympique Lyonnais sera privé d’Endrick notamment. Le Brésilien n’est pas enregistré pour cette première journée de 2026, la dernière de la phase aller. Initialement le septuple champion de France aurait dû faire sans les deux joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison, Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Cependant, bonne nouvelle pour Paulo Fonseca , seul le Sénégalais devrait manquer à l’appel. Une bonne nouvelle pour le technicien portugais au vu du manque de défenseurs au sein de l’effectif lyonnais.

Clinton Mata est déjà de retour

Pour rappel, les deux défenseurs étaient à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Si Moussa Niakhaté est toujours en course avec les Lions de la Teranga, Clinton Mata quant à lui est déjà de retour dans l’hexagone. L’Angola a été éliminé lors de la phase de groupes. Avec deux points après trois journées, les Palancas Negras n’ont pas fini parmi les meilleurs troisièmes. Clinton Mata de son côté est déjà de retour à l'entraînement. L’OL pourrait bien compter sur le joueur de 33 ans dès ce samedi à Monaco.

Rien n’est confirmé, mais si cela est le cas, l’OL lève une interrogation supplémentaire. « Le calendrier inhabituel de la CAN et la pénurie de défenseurs centraux à Lyon ont accéléré son retour à Décines ce jeudi 1er janvier 2026, » explique Foot Mercato ce vendredi. Finalement, l’international angolais n’aura raté que la rencontre de Coupe de France en fin d’année contre Saint-Cyr Collonges.