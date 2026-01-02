ICONSPORT_277701_0004
OM : Samardzic à Marseille, ce serait de la folie

Désireux de renforcer son entrejeu avec un milieu offensif, l'Olympique de Marseille suit de très nombreuses pistes. La direction phocéenne a même déjà formulé une offre de 20 millions d'euros pour l'une d'entre elles, mais s'est fait recaler.
L'ouverture du mercato hivernal tombe à pic pour l'Olympique de Marseille. Depuis de nombreuses semaines, le club phocéen fait l'objet de spéculations concernant le recrutement d'un nouveau milieu de terrain offensif. L'idée est d'offrir à Roberto De Zerbi un joueur technique, doté d'une grande vision de jeu et d'une facilité à se déplacer entre les lignes afin de créer du déséquilibre chez l'adversaire. En parallèle des quelques très jeunes joueurs à fort potentiel ciblés par le club, comme Nathan De Cat, le tandem Longoria-Benatia suit également de très près l'évolution du dossier Lazar Samardžić.
L. Samardžić

L. Samardžić

GermanyAllemagne Âge 23 Milieu

WC Qualification Europe

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs14
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

20 ME pour Lazar Samardžić, l'OM a tenté

Le milieu de terrain germano-serbe âgé de 23 ans (il en aura 24 en février prochain) possède déjà une expérience significative dans le paysage footballistique européen et une maturité plus prégnante. En tout cas, l'OM était visiblement très intéressé puisque la direction phocéenne a déjà formulé une première offre à l'Atalanta Bergame pour un recrutement cet hiver, à hauteur de 20 millions d'euros, indique Ekrem Konur. Une proposition rejetée dans la foulée par ses homologues transalpins. Si le club lombard n'est pas contre laisser partir Lazar Samardžić, il faudra plutôt compter entre 30 et 35 millions d'euros, ajoute l'insider turc.
Un montant colossal qui risque de repousser définitivement les avances de l'OM, pas forcément enclin à dépenser autant cet hiver. En outre, la concurrence sera rude puisque la Juventus est également très intéressée, tout comme la Lazio Rome et la Fiorentina. Une nouvelle piste qui confirme en tout cas encore la volonté ferme des dirigeants marseillais de se doter d'un nouveau profil de milieu de terrain dans son effectif, avec une vocation beaucoup plus offensive pour distiller de meilleurs ballons à Mason Greenwood ou à Pierre-Emerick Aubameyang.
1
