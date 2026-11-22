MU : Pochettino vit un enfer à Liverpool
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52 fédérations à 25 millions chacune, ça fait 1.3 milliards. Sacrée corruption...
A Sergio le spécialiste ! L’argent ne fait pas tout.. il y aussi surtout l'état d'esprit des joueurs qui se defoncent en équipe en attaque comme en défense. Regarde l’equipe de ton Dieu elle n’a rien gagné l’année dernière. Donc encore une fois tu aurais dû te taire avant d'interpeller quelqu'un d'autre
Pas besoin de recrutement de ouf si tu avais déjà des bons joueurs et qu'en plus les autres équipes se sont généralement affaiblis et ont moins dépensés 🤦
Très bien résumé comparé à tes collègues 👍
ouvertement. plus besoin de se cacher. c est beau. un vrai qatari. plus de doutes
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15