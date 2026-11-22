



Terrible début pour Mauricio Pochettino avec Manchester United. Débuter par un choc à Liverpool n’est pas évident, mais voir Leny Yoro prend un carton rouge au bout de 8 minutes, avant que les Reds ne marquent à deux reprises a déjà mis l’entraineur argentin en sueur. Au bout de 20 minutes, alors qu’il avait un défenseur central en moins, il a fini par faire sortir Mbeumo pour faire entrer l’expérimenté Maguire, afin de limiter la casse. Liverpool mène 2-0 dans ce match qui est très mal parti pour Manchester United.