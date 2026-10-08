PL : Liverpool met 71 ME pour le chouchou de Zidane

PL : Liverpool met 71 ME pour le chouchou de Zidane

Mercato
parHadrien Rivayrand
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Liverpool a des vues sur des joueurs de Zinédine Zidane. Les Reds, après avoir recruté Bradley Barcola ou encore Jérémy Jacquet, s'intéressent désormais à Adrien Truffert.
Liverpool ne vit pas forcément le début de saison espéré et prépare déjà de nouvelles arrivées. Les Reds comptent poursuivre leurs investissements sur le marché des transferts. Et Andoni Iraola a des vues sur plusieurs jeunes joueurs français. Ces dernières semaines, Liverpool s'est notamment mis en tête de se renforcer au poste de latéral gauche. L'entraîneur de Liverpool voit donc d'un très bon œil l'arrivée d'Adrien Truffert chez les Reds, lui qui brille depuis de nombreux mois sous les couleurs de Bournemouth.

Truffert, prochain Français de Liverpool ? 

Selon des informations relayées par Fichajes, le profil de l'international français plaît énormément à la direction des Reds. Bournemouth ne facilitera néanmoins pas son départ, qui plus est dans un club de Premier League. Les Cherries ont d'ailleurs fixé son prix de départ à 71 millions d'euros. En Angleterre, Manchester United et Aston Villa sont également dans le coup et ne veulent pas passer à côté de l'opportunité de recruter l'ancien joueur du Stade Rennais.

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Dans d'autres pays, Benfica, le Bayern Munich et l'AC Milan suivent également de près son profil. Liverpool, qui serait le club le mieux placé pour rafler la mise dans le dossier Truffert, ne voudrait pas brusquer Bournemouth. Pour faciliter les négociations, les Reds envisagent de recruter l'international français, très apprécié par Zinédine Zidane, l'été prochain. Tous ces intérêts de grands clubs devraient faire plaisir au natif de Liège, qui va désormais devoir confirmer en club, mais aussi en sélection.
Il se dit de plus en plus qu'il pourrait devenir le futur titulaire au poste de latéral gauche dans le onze de Zidane. Pas une mince responsabilité pour un jeune joueur de 24 ans qui est désormais plus exposé que jamais au plus haut niveau.
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