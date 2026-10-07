EdF : Barthez en plein doute, le statut de Maignan menacé

EdF : Barthez en plein doute, le statut de Maignan menacé

Equipe de France
parCorentin Facy
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Performant lors des trois matchs qu’il a disputé lors de cette trêve internationale, Mike Maignan doit tout de même faire attention. Son statut de numéro 1 n’est pas encore garanti sous Zinedine Zidane et Fabien Barthez.
Révolution à tous les étages en équipe de France. Ce nouveau rassemblement, le premier de l’ère Zinedine Zidane, a prouvé que toutes les cartes étaient rebattues. 22 des 23 joueurs ont joué et pour la grande majorité, au moins deux fois comme titulaire. La preuve que le nouveau sélectionneur des Bleus souhaite voir tout le monde avant de dégager une équipe-type. Cela vaut sur les postes offensifs avec Dembélé, Olise, Mbappé, Lepaul, Barcola et Doué mais aussi au milieu de terrain avec Camavinga, Da Cunha, Akliouche, Cherki, Rabiot et Koné ainsi qu’en défense, où les latéraux ont tous joué par exemple. Et le poste de gardien dans tout cela ?
Mike Maignan a débuté trois des quatre matchs, tandis que Guillaume Restes a joué le dernier contre la Belgique. Mais pour Christophe Dugarry, l’arrivée de Zinedine Zidane et avec lui de Fabien Barthez a également rebattu les cartes sur ce poste avec une concurrence totalement relancée. « Le message de ne pas prendre Samba, cela veut dire que le poste de titulaire est remis en question, et Maignan a dû le sentir comme ça. Si tu ne veux pas faire trembler Mike Maignan, tu mets Samba numéro 2 » a analysé le consultant de RMC avant de poursuivre.

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« Je pense justement que c’est pour mettre une concurrence, et expliquer à Maignan, lui expliquer que rien n’est acquis, qu’il va falloir se bouger le derrière. Je pense que justement l’intention de Fabien et de Zizou c’est de remettre de la concurrence au poste de gardien de but » estime celui qui connaît très bien Zinedine Zidane et qui ne lance donc sans doute pas cela par hasard.
La question est maintenant de savoir si Restes, Risser ou Butez ont les épaules pour sérieusement menacer Maignan à moyen-long terme. Beaucoup pensent que non mais le duo Zidane-Barthez refuse d’installer le gardien de l’AC Milan dans un trône trop confortable, même si ce dernier a réalisé trois matchs de très grande qualité en Turquie, en Belgique et contre l’Italie.
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