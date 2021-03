PL : Haaland à Chelsea, le sacrifice choc de Tuchel !

Dans : Mercato.

Auteur d’une saison absolument dingue au Borussia Dortmund, Erling Haaland figure dans le viseur du Real Madrid, mais également de Chelsea au mercato.

L’international norvégien faisait samedi la Une de la presse espagnole qui titrait « Mbappé, Haaland, deux cracks, un destin ». En effet, l’attaquant du Borussia Dortmund et celui du PSG sont ciblés par le Real Madrid, mais un seul posera ses valises dans la capitale espagnole cet été. Pour l’heure, difficile de savoir qui de Kylian Mbappé ou d’Erling Haaland aura les faveurs de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane. Ce qui est certain en revanche, c’est que le Norvégien est la priorité absolue d’un autre cador européen, à savoir Chelsea. Thomas Tuchel apprécie grandement le profil d’Erling Haaland et serait prêt à consentir un énorme sacrifice pour s’octroyer les services de l’attaquant norvégien, selon les informations obtenues par le Daily Express.

Le média indique que pour faire baisser la facture finale et convaincre le Borussia Dortmund, les Blues aimeraient inclure un certain Timo Werner dans la transaction. Recrue phare de Chelsea en provenance du RB Leipzig, l’attaquant de la sélection allemande peine à convaincre pleinement son compatriote Thomas Tuchel. Souvent baladé sur tout le front de l’attaque, Timo Werner ne s’est pas imposé à un poste bien précis, ce qui joue clairement en sa défaveur. C’est ainsi que Thomas Tuchel a donné son feu vert à sa direction pour sacrifier Timo Werner dans le cadre du potentiel transfert d’Erling Haaland. Reste maintenant à voir ce que les dirigeants du Borussia Dortmund penseront de ce possible échange, alors qu’ils réclameraient plus de 150 ME pour le transfert d’Erling Haaland. De son côté, Timo Werner pourrait lui voir d’un bon œil un retour en Bundesliga, où il brillait de mille feux au RB Leipzig avant de signer à Chelsea, où il rencontre plus de difficultés.