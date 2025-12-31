Kylian Mbappé dopé par les penaltys, il se fait chambrer

Le Mundo Deportivo a décidé de troller Kylian Mbappé en se servant d'une statistique incroyable d'un club anglais. En effet, l'attaquant français du Real Madrid a marqué de nombreux penaltys et ne pourrait pas jouer pour Oxford United.

Actuellement 22e de D2 anglais, le club d'Oxford United a annoncé qu'il n'avait pas bénéficié d'un seul penalty en sa faveur depuis 600 jours. Il faut également remonter au 8 mai 2024 , lors d'un match nul 1-1 à Peterborough, pour trouver trace d'un peno pour Oxford. Une statistique plutôt incroyable qui a poussé la formation, basée à une centaine de kilomètres de Londres, a célébrer cet événement. Un message qui n'est pas passé inaperçu...à Barcelone. A la veille de basculer en 2026, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, franchement pro-Barça, relaie cette information et titre : « L'équipe pour laquelle Mbappé ne voudrait pas jouer ». Il s'agit clairement de tacler l'attaquant français du Real Madrid, qui tire les penaltys pour les Merengue, mais également son club soupçonné d'avoir les faveurs des arbitres et de profiter de nombreux penaltys généreux.

Le média sportif catalan fait remarquer que durant cette même période, à savoir depuis mai 2024, Kylian Mbappé a, lui, bénéficié de 24 penaltys. Sur ces 24 penos, 20 ont été obtenus avec le Real Madrid (16 marqués et 4 ratés) et 4 avec l'équipe de France (tous marqués). Kylian Mbappé est cependant très loin de Cristiano Ronaldo, que certains avaient même surnommé Penaldo. La star portugaise, qui vise la barre des 1.000 buts en carrière, a bénéficié de 314 penaltys, et il en a transformé 179. De plus CR7 en a marqué dans plusieurs championnats, et dans toutes les compétitions, y compris en Europa League. C'était avec Manchester United en 2022. Kylian Mbappé n'a donc pas à rougir, car à l'heure où les statistiques sont devenues une obsession, Cristiano Ronaldo a une sacrée marge d'avance sur celui qui rêve d'être son successeur au Real Madrid.