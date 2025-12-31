ICONSPORT_275669_0045
Kylian Mbappé a reçu le Soulier d'Or

Kylian Mbappé dopé par les penaltys, il se fait chambrer

Kylian Mbappé31 déc. , 10:00
parClaude Dautel
0
Le Mundo Deportivo a décidé de troller Kylian Mbappé en se servant d'une statistique incroyable d'un club anglais. En effet, l'attaquant français du Real Madrid a marqué de nombreux penaltys et ne pourrait pas jouer pour Oxford United.
Actuellement 22e de D2 anglais, le club d'Oxford United a annoncé qu'il n'avait pas bénéficié d'un seul penalty en sa faveur depuis 600 jours. Il faut également remonter au 8 mai 2024 , lors d'un match nul 1-1 à Peterborough, pour trouver trace d'un peno pour Oxford. Une statistique plutôt incroyable qui a poussé la formation, basée à une centaine de kilomètres de Londres, a célébrer cet événement. Un message qui n'est pas passé inaperçu...à Barcelone. A la veille de basculer en 2026, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, franchement pro-Barça, relaie cette information et titre : « L'équipe pour laquelle Mbappé ne voudrait pas jouer ». Il s'agit clairement de tacler l'attaquant français du Real Madrid, qui tire les penaltys pour les Merengue, mais également son club soupçonné d'avoir les faveurs des arbitres et de profiter de nombreux penaltys généreux.
Le média sportif catalan fait remarquer que durant cette même période, à savoir depuis mai 2024, Kylian Mbappé a, lui, bénéficié de 24 penaltys. Sur ces 24 penos, 20 ont été obtenus avec le Real Madrid (16 marqués et 4 ratés) et 4 avec l'équipe de France (tous marqués). Kylian Mbappé est cependant très loin de Cristiano Ronaldo, que certains avaient même surnommé Penaldo. La star portugaise, qui vise la barre des 1.000 buts en carrière, a bénéficié de 314 penaltys, et il en a transformé 179. De plus CR7 en a marqué dans plusieurs championnats, et dans toutes les compétitions, y compris en Europa League. C'était avec Manchester United en 2022. Kylian Mbappé n'a donc pas à rougir, car à l'heure où les statistiques sont devenues une obsession, Cristiano Ronaldo a une sacrée marge d'avance sur celui qui rêve d'être son successeur au Real Madrid.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0126
OM

OM : Robinio Vaz vendu, Marseille le menace

ICONSPORT_280785_0031
OM

OM : Marseille prêt à recruter Hadj Moussa dès cet hiver

54598246123_4052567b2f_o
ASSE

L'ASSE en pole-position sur un petit génie offensif

Fil Info

31 déc. , 10:30
OM : Robinio Vaz vendu, Marseille le menace
31 déc. , 9:30
OM : Marseille prêt à recruter Hadj Moussa dès cet hiver
31 déc. , 9:00
L'ASSE en pole-position sur un petit génie offensif
31 déc. , 8:40
Le PSG à l'assaut d'un prodige à 70ME
31 déc. , 8:20
L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver
31 déc. , 8:00
L'OM tente un coup de génie en Croatie
31 déc. , 7:15
Botafogo interdit de recrutement, Textor à terre
31 déc. , 7:00
TV : Monaco - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

Les rédacteurs du site sont des handicapés, on appelle ça l'inclusion, comme à l'école. Je vois pas d'autres explications. Faut pas les juger 🤭

L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

non il manque juste une lettre..

L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

C'est quoi ce titre ?? "L'OL fonce sur ce trois joueurs au mercato d'hiver" Il n'y a pas un mot de trop ?? Vous avez commencé à réveillonner ??? La journée promet xd.

Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG

Le titre est incorrect, il "refuse de se faire recaler par le PSG" plutôt ...

City : Rayan Cherki a perdu 6 kilos, c'est vraiment son secret ?

Nasri en parlait lors d’une émission du poids avec les clubs et Guardiola. Avant que Guardiola n’arrive à City, le Poids de forme de Nasri c’était genre 73kg (exemple je sais plus précisément) et c’était le poids idéal pour être en forme et performer, poids exigé par les médecins, les préparateur, vous savez ils ont des GPS sur eux des ordi qui indique et tout et Guardiola arrive et exige que Nasri perde 5kg et il disait que c’était inutile, il l’a pas fait jouer jusqu’à ce qu’il les perdent et une fois arrivé au poids exigé par Guardiola, il raconte qu’il volait sur le terrain, qu’il se blessait moins (car moins de poids sur les articulations et les Ischios) et que ça a été sa meilleure saison. Comme Henry disait « j’ai réappris le foot en signant au Barça » Guardiola est l’entraîneur qui pu le foot et connaît les subtilités. Ça ne m’étonne pas pour Cherki même si il sort d’une grosse saison, cette année sera encore plus belle s’il ne se blesse pas. Pardon pour le pavé mais je voyais qui en doutais après c’est peut être des conneries mais des mecs qui ont connus ça en parle et prouve les biens fait du body perform perfect de Guardiola ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading