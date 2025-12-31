OM : Marseille prêt à recruter Hadj Moussa dès cet hiver

L’Olympique de Marseille débute son travail sur le mercato hivernal. Le club de la cité phocéenne est à la recherche d’un numéro 10. Mais la formation de Roberto de Zerbi scrute également des ailiers et n’oublie pas la piste Anis Hadj Moussa.

L’Olympique de Marseille sera comme à son habitude l’un des clubs à suivre sur le mercato hivernal. Encore engagé dans toutes les compétitions, le club de la cité phocéenne cherche du renfort en ce mois de janvier. Outre la piste du numéro 10, le deuxième du dernier exercice scrute des pistes offensives. Medhi Benatia apprécie le profil de Anis Hadj Moussa . Le joueur du Feyenoord reste ouvert aux propositions marseillaises. Une venue cet hiver n’est pas à exclure malgré le coût important de l’opération.

Anis Hadj Moussa, l’OM le lâche pas

Actuellement, l’international algérien dispute la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc avec les Fennecs. Mais son nom revient sur la table du côté de l’OM. Le compte X (anciennement Twitter) Kobi dévoile que l’OM pense pouvoir l’attirer cet hiver. « Longoria adepte des montages financiers, pourrait encore nous surprendre cet hiver afin d'améliorer l'effectif, » explique-t-il. Africa Foot de son côté explique que le Feyenoord en demande environ 30 millions d’euros. Un coût important pour un mercato hivernal. Mais Medhi Benatia apprécie grandement le joueur et a par ailleurs rencontré son agent au mois d’octobre.

Le club travaille sur le dossier depuis un certain temps. Aux Pays-Bas la presse néerlandaise divulgue que le joueur est ouvert à un départ : « Le joueur aurait déjà fait savoir en interne au Feyenoord qu'il souhaitait franchir le pas, » explique le média Voetbalprimeur. Élément important du Feyenoord depuis le début de la saison, Anis Hadj Moussa a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues. L’international algérien (10 sélections) évolue sur le côté droit de l’attaque. À 23 ans, le natif de Paris pourrait quitter les Pays-Bas pour un retour en France après avoir côtoyé le centre de formation du RC Lens entre 2018 et 2022.