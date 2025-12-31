OM : Robinio Vaz vendu, Marseille le menace

Le cas Robinio Vaz crispe l'Olympique de Marseille. Révélation du début de saison, l'attaquant refuse de prolonger son contrat pour le moment. Les dirigeants phocéens vont logiquement étudier les nombreuses offres pour le jeune homme.

L' Olympique de Marseille va t-il perdre sa pépite Robinio Vaz juste après son éclosion ? Après 3 matchs disputés la saison passée, le jeune attaquant de 18 ans s'est définitivement installé dans la rotation au cours des derniers mois. Une confiance logique pour celui qui a marqué 4 buts en Ligue 1 et qui a souvent réalisé des entrées tonitruantes. Vaz a tout du futur grand mais l'OM n'est plus sûr d'en profiter longtemps. Le jeune homme refuse de prolonger son contrat. Conséquence de cela, Marseille reçoit des offres généreuses. Brentford donne notamment 25 millions d'euros pour le jeune joueur.

L'OM n'aura aucune pitié pour Vaz

Il n’y aura jamais une volonté de verrouiller quelqu’un qui ne se sent pas bien ici ». La direction phocéenne étudie ces propositions et n'exclut pas d'en accepter une. Un coup terrible pour les supporters marseillais. Ceux-ci se disent qu'une vente est incompréhensible et que l'OM peut encore patienter avec Robinio Vaz. En effet, l'attaquant est lié avec le club olympien jusqu'en 2028. Figure connue du peuple marseillais sur X, Vincenzo Tommasi n'a pas rassuré les autres supporters. Il a rappelé la philosophie suivie par la direction au mercato avec notamment les mots de Medhi Benatia devant la presse : «».

« L’OM compte sur Robinio Vaz. Il est dans le projet et a entre les mains une (grosse) offre de prolongation. Comme dit dans la vidéo, si lui veut autre chose, que l’OM défend ses intérêts, il ne sera pas retenu », a t-il posté sur le réseau social d'Elon Musk. Autrement dit, la balle est dans le camp de Robinio Vaz. Marseille n'a pas oublié dans quelles conditions le jeune homme est arrivé sur la Canebière. Formé à Sochaux, il avait refusé d'y signer son premier contrat professionnel. Gagnant lors de cet épisode passé, l'OM ne veut pas être victime de l'ambition de son poulain cette fois-ci.