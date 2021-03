Madrid : Six joueurs vendus pour financer Haaland et Mbappé ?

Dans : Liga.

Le Real Madrid a fait d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé ses deux priorités au mercato. Pour rendre possible ces deux transferts XXL, le club espagnol est prêt à se séparer de nombreux éléments.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, le secteur offensif du Real Madrid repose trop sur Karim Benzema. Après l'achat de jeunes joueurs à fort potentiel comme Rodrygo, Vinicius ou encore Luka Jovic, le club entraîné par Zinedine Zidane compte bien changer de stratégie de recrutement et frapper fort. Dans cette optique, Florentino Pérez refuse de choisir entre les deux futurs stars du football mondial : il veut s'offrir Erling Haaland et Kylian Mbappé. Mais un tel rêve à un coût. Et pour pouvoir espérer le réaliser, le Real Madrid devra faire de gros sacrifices.

Hazard, Bale ou encore Varane sacrifiés

D'après les informations de Mundo Deportivo, Florentino Pérez serait prêt à sacrifier jusqu'à six joueurs pour pouvoir financer ces deux opérations. Parmi eux, Eden Hazard et Gareth Bale, deux éléments offensifs qui céderaient donc leur place aux deux nouvelles recrues. Le Belge, trop souvent blessé, n'a jamais convaincu à Madrid. Le Gallois lui, est aujourd'hui prêté à Tottenham, et le Real espère pouvoir en tirer quelques millions, et surtout économiser son énorme salaire. Isco et Marcelo, également en fin de cycle avec le club espagnol, devraient être vendus. La situation est différente pour le duo de la défense : Raphaël Varane et Sergio Ramos pourraient quitter le club, non pas à cause de leurs performances sportives mais la faute à une situation contractuelle compliquée.

Restera ensuite au Real de convaincre Dortmund et le PSG de vendre leur star. Si Erling Haaland semble plus abordable financièrement parlant, on parle tout de même de 150ME, le transfert de Kylian Mbappé a de fortes chances de dépasser les 200 millions d'euros. Après avoir marqué les années 2000 en recrutant tour à tour Luis Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo et David Beckham, le Real Madrid semble déterminé à démarrer une nouvelle ère Galactique.