PL : Chelsea met une équipe entière à vendre !

Très actif cet hiver lors du mercato de janvier, Chelsea le sera tout autant l’été prochain avec plusieurs objectifs déjà définis.

Après avoir recruté Enzo Fernandez, Mykhailo Mudrik ou encore Benoit Badiashile cet hiver, Chelsea va devoir dégraisser. L’été prochain, la majeur partie des efforts des dirigeants londoniens seront concentrés sur ce point. Il est indispensable pour les Blues de réduire leur effectif afin de diminuer leur masse salariale, ce dont les dirigeants ont bien conscience. Ainsi, selon les informations de The Athletic, de nombreux départs d’envergure sont prévus. Au total, c’est onze joueurs que l’état-major de Chelsea aimerait vendre. Et nul doute que la petite annonce passée par le club britannique va attirer de nombreux intérêts à travers l’Europe du football.

Sterling et Aubameyang poussés vers la sortie

Car parmi les joueurs dont Chelsea souhaite se séparer, on y retrouve de véritables stars du football mondial, qui feraient rêver plus d’un club dans l’optique de la saison prochaine. Recruté l’été dernier en provenance de Manchester City pour 56 millions d’euros, Raheem Sterling fait partie des joueurs dont Chelsea aimerait se débarrasser. L’attaquant anglais, remplaçant sous les ordres de Graham Potter, pèse lourd dans la masse salariale et ne sera pas retenu s’il reçoit une belle offre. Le constat est similaire pour Pierre-Emerick Aubameyang, lui aussi peu utilisé depuis le départ de Thomas Tuchel et qui sera placé sur le marché des transferts. La liste des stars que les Blues souhaitent vendre ne s’arrête pas là.

Ziyech et Havertz indésirables cet été

Tout proche de rejoindre le PSG sous la forme d’un prêt sans option d’achat au mercato hivernal, Hakim Ziyech fait partie des indésirables des Blues, au même titre que Kai Havertz, qui bénéficie pourtant d’un temps de jeu conséquent cette saison. Mais l'Allemand a une grosse valeur marchande et son profil n'est pas vraiment celui d'un attaquant de pointe. Mason Mount, excellent sous Franck Lampard et précieux avec Thomas Tuchel, ne sera pas non plus retenu et a déjà des offres de Manchester City et de Liverpool. Enfin, Christian Pulisic, Ben Chilwell, Mateo Kovacic, César Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek et Conor Callagher font également partie de la longue liste des joueurs dont Chelsea souhaite se débarrasser. Les dirigeants londoniens ont du pain sur la planche s’ils veulent vendre tous ces joueurs mais s’ils y parviennent, nul doute que les finances du club actuellement sixième de Premier League en sortiront grandis.