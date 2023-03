Les milliards de Boehly sur Mbappé, Chelsea doit foncer

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Très actif sur le marché des transferts, Chelsea n’enregistre pas les résultats espérés après ses grosses dépenses. Pour son ancien joueur Florent Malouda, le club londonien ferait mieux d’investir sur le Parisien Kylian Mbappé.

Sur l’ensemble des deux derniers mercatos, Chelsea a dépensé plus de 600 millions d’euros ! C’est dire la détermination du propriétaire Todd Boehly à ramener son équipe vers les sommets. Certes, les Blues disputeront les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais leur recrutement ne leur permet pas de quitter le ventre mou de la Premier League. Le club londonien s’est peut-être trompé de stratégie, pense Florent Malouda, qui conseille plutôt d’investir sur l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« J'aimerais voir Chelsea recruter Kylian Mbappé, je pense qu'on devrait essayer d'avoir des top joueurs comme lui. Surtout quand je vois les montants que l'on a dépensés sur d'autres joueurs, a réclamé l’ancien joueur des Blues interrogé par DAZN Bet. Tout dépend de sa volonté de venir au club, mais on devrait essayer de recruter des top joueurs comme lui et de construire une équipe autour de lui. Ce serait mon rêve : bâtir une équipe avec de jeunes joueurs autour de lui. »

Aucun risque avec Mbappé

« Il a remporté beaucoup de trophées et il a faim d'autres titres, donc c'est le genre de joueur que Chelsea devrait rechercher, a argumenté l’ex-international français, qui va un peu plus loin dans ses explications. Mbappé serait-il tenté par Chelsea ? Tout est possible ! Pour attirer un joueur comme Mbappé, il faut construire une relation. Ce n'est pas seulement préparer une offre importante. Les joueurs sont sensibles et ils connaissent beaucoup de choses sur le football. »

Mbappé mérite tout l'or du monde

« Donc les clubs doivent développer des relations et si vous faites ça, je pense que vous pouvez recruter des joueurs comme Mbappé. Les clubs qui dépenseront de l'argent sur des joueurs comme Mbappé vont le récupérer. Quand vous regardez l'argent que le PSG a investi sur Mbappé, il le rend à chaque match. Vous ne faites pas d'erreur en investissant sur des talents comme ça », a conseillé Florent Malouda, conscient que l’effectif de Chelsea manque d’un attaquant de ce calibre.

Mbappé aura 25 ans à la fin de l'année 2023.

Sans LDC. Sans Ballon d'Or.



Pas une critique. Un fait. pic.twitter.com/BSyHYzRFuD — CM Football (@CMFootball_) March 8, 2023

Certes le club londonien a les moyens de ses ambitions, mais s'il y a un joueur parisien qui est dans le viseur de Chelsea, c'est plutôt Neymar. Le Brésilien est chassé par le PSG et les prises de contact pourraient mener à des réelles négociations si jamais les planètes devaient s'aligner. Concernant Kylian Mbappé, c'est plus le Real Madrid qui espère le récupérer si jamais il devait quitter le Paris SG. Mais Chelsea et son fantasque propriétaire Todd Boehly a aussi le droit de rêver, cela ne coûte rien.