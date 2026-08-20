Pierre Ménès met en pièces un célèbre insider mercato

Le mercato bat son plein en cette dernière quinzaine du mois d’août et un insider se fait de plus en plus présent sur X : Mohamed Toubache-Ter. Très actif, il ne fait toutefois pas l’unanimité chez ses confrères.

Il reste dix jours aux différents clubs de Ligue 1 pour renforcer leur effectif dans la dernière ligne droite du mercato. Une période forcément stressante et très intense pour les présidents et les directeurs sportifs ainsi que pour les joueurs, susceptibles de changer de club à tout moment en fonction des propositions qui peuvent arriver. Les journalistes et autres insiders spécialisés dans le mercato sont eux aussi sur le pont durant cette période. En Europe, certains cadors se sont fait un nom et une solide réputation à l’instar de Fabrizio Romano, Matteo Moretto ou encore David Ornstein.

En France, certains se font de plus en plus présents au point de devenir quasiment incontournables. Mohamed Toubache-Ter fait partie des insiders de mieux en mieux informés sur le marché des transferts pour les clubs français. Ce dernier ne jouit pourtant pas d’une excellente réputation chez tous ses confrères. La preuve, Pierre Ménès a fait savoir sur sa chaîne YouTube qu’il ne portait pas spécialement Mohamed Toubache-Ter dans son coeur.

Le problème, c’est qu’il raconte beaucoup de conneries - Pierre Ménès sur Mohamed Toubache-Ter

« Ca fait bien longtemps que Mohamed Toubache-Ter m’a bloqué avec le courage qui le caractérise. On s’est attrapé une fois en privé car il me reprochait d’avoir des mots durs avec Thierry Laurey, ce qui m’a fait sourire car tout le monde savait que je supportais Strasbourg. Le problème, c’est qu’il raconte beaucoup de conneries. Il y a beaucoup d’infos de merde et ce sont toujours des infos orientées selon qui il aime et qui il n’aime pas » a lancé l’ancien journaliste de Canal+, répondant à une question de l’un de ses internautes sur ses relations glaciales avec Mohamed Toubache-Ter. Les deux hommes ne partiront donc pas en vacances ensemble après cette période hyper chargée en raison du mercato.