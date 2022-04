Paul Pogba et Manchester United, la triste fin

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Titulaire contre Liverpool mardi soir (4-0), Paul Pogba a quitté ses coéquipiers de Manchester United après seulement dix minutes de jeu.

Touché au mollet, Paul Pogba a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs de Manchester United. Et pour cause, son entraîneur Ralf Rangnick ne s’est pas montré très optimiste quant à l’état physique de Paul Pogba après la lourde défaite des Red Devils à Anfield. « Il souffre d’une élongation musculaire, à priori. Je crains qu’il ne soit pas disponible pour nos prochains matchs contre Arsenal et Chelsea » a révélé l’entraîneur de Manchester United, dont l’annonce a fait du bruit en Angleterre. Et pour cause, Paul Pogba pourrait tout simplement avoir disputé son dernier match sous les couleurs de Manchester United à Anfield contre Liverpool. C’est en tout cas ce que pense le Manchester Evening News. « Il n'aurait pas dû commencer face à Liverpool et il ne devrait plus jamais jouer pour United » estime le journal mancunien.

A la télévision anglaise, Gary Neville a tenu le même discours. Pour l’ancien défenseur de Manchester United, il ne fait plus de doute que Paul Pogba ne portera plus les couleurs des Red Devils avant un départ qui semble inévitable à la fin de la saison, alors que son contrat arrivera à expiration en juin. « Cela pourrait être les dernières minutes de Paul Pogba sous le maillot de Manchester United » a asséné Gary Neville. La fin de l’histoire est donc plus proche que jamais entre Paul Pogba et le club mancunien, d’autant que le futur entraîneur des Red Devils, à savoir Erik Ten-Hag, ne compte pas sur lui. Mardi en début de soirée, la presse espagnole lançait une petite bombe sur l’avenir de Paul Pogba puisque Todo Fichajes affirmait qu’un accord avait été trouvé entre le PSG et le milieu de terrain de l’Equipe de France sur la base d’un contrat de quatre ans pour Pogba à Paris.