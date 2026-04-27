Olise n'ira nulle part, le Bayern s'énerve

Le Bayern Munich ne veut pas se séparer de certains de ses éléments, et Michael Olise est concerné. Le club bavarois mise sur l’international français, considéré comme intouchable.

À Munich, on prépare la demi-finale de la Ligue des champions face au PSG et l’on ne veut pas se laisser perturber par des rumeurs extérieures. Il faut dire que plusieurs joueurs du Bayern sont courtisés en Europe, et c’est notamment le cas de Michael Olise. Il se dit en effet que des clubs comme le Real Madrid et le PSG sont intéressés à l’idée de formuler une offre au Bayern Munich dès l’été prochain. De quoi pousser certains dirigeants allemands à afficher leur position.

Le Bayern ferme la porte à tout le monde

Au cours d’une interview accordée à T-Online, Karl-Heinz Rummenigge a en effet fermé la porte à un départ de Michael Olise, encore sous contrat en Bavière jusqu’en juin 2029 : « Pour un joueur comme lui, aucun prix ne nous ferait réfléchir. (…) C’est un joueur exceptionnel. Sur le terrain, sa façon de jouer est presque magique. J’apprécie sa discrétion, presque sa timidité face aux médias. C’est rare aujourd’hui. »

Voilà qui est clair et devrait refroidir les clubs intéressés. Le Bayern dispose de finances solides et n’a pas besoin de vendre ses joueurs. Michael Olise est en plus épanoui et très performant sous les ordres de Vincent Kompany. En plus de pouvoir tout gagner en cette fin de saison avec le Bayern Munich, l’ancien de Crystal Palace ambitionne également de soulever la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France l’été prochain.

M. Olise Angleterre • Âge 24 • Attaquant UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe 2026 Matchs 5 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 11 Buts 4 Passes décisives 6 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga 2025/2026 Matchs 29 Buts 13 Passes décisives 18 Jaune 7 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

À noter que depuis son arrivée au Bayern Munich, Michael Olise a été décisif à 91 reprises en 101 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques impressionnantes à l’approche de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain ce mardi soir au Parc des Princes.