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Michael Olise

Olise n'ira nulle part, le Bayern s'énerve

Mercato27 avr. , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Le Bayern Munich ne veut pas se séparer de certains de ses éléments, et Michael Olise est concerné. Le club bavarois mise sur l’international français, considéré comme intouchable.
À Munich, on prépare la demi-finale de la Ligue des champions face au PSG et l’on ne veut pas se laisser perturber par des rumeurs extérieures. Il faut dire que plusieurs joueurs du Bayern sont courtisés en Europe, et c’est notamment le cas de Michael Olise. Il se dit en effet que des clubs comme le Real Madrid et le PSG sont intéressés à l’idée de formuler une offre au Bayern Munich dès l’été prochain. De quoi pousser certains dirigeants allemands à afficher leur position.

Le Bayern ferme la porte à tout le monde 

Au cours d’une interview accordée à T-Online, Karl-Heinz Rummenigge a en effet fermé la porte à un départ de Michael Olise, encore sous contrat en Bavière jusqu’en juin 2029 : « Pour un joueur comme lui, aucun prix ne nous ferait réfléchir. (…) C’est un joueur exceptionnel. Sur le terrain, sa façon de jouer est presque magique. J’apprécie sa discrétion, presque sa timidité face aux médias. C’est rare aujourd’hui. »
Voilà qui est clair et devrait refroidir les clubs intéressés. Le Bayern dispose de finances solides et n’a pas besoin de vendre ses joueurs. Michael Olise est en plus épanoui et très performant sous les ordres de Vincent Kompany. En plus de pouvoir tout gagner en cette fin de saison avec le Bayern Munich, l’ancien de Crystal Palace ambitionne également de soulever la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France l’été prochain.
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs11
Buts4
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs29
Buts13
Passes décisives18
Jaune7
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
À noter que depuis son arrivée au Bayern Munich, Michael Olise a été décisif à 91 reprises en 101 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques impressionnantes à l’approche de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain ce mardi soir au Parc des Princes.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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