OL : Un chiffre fou, et le Milan débarque direct à Lyon

Dans : Mercato.

Face à la situation contractuelle d'un joueur qui ne souhaite pas prolonger, l'OL pourrait bien se séparer de Memphis Depay pour une somme dérisoire.

Malgré un nul concédé à domicile face au Stade Brestois en milieu de semaine, l'Olympique Lyonnais réalise une première moitié de championnat convaincante. Solidement installés aux premières places du classement après un début de saison plus compliqué, les hommes de Rudi Garcia semblent épanouis dans le système choisi par leur coach. Titulaire au sein du trio d'attaque, Memphis Depay arrive en fin de contrat en juin prochain. Et malgré les bons résultats de son club, l'attaquant aurait décidé de ne pas prolonger son aventure dans le Rhône. Dans le but de récupérer un minimum de liquidités lors du départ de son joueur, l'OL serait prêt à accepter une offre au rabais de seulement 5 millions d'euros lors du mercato hivernal.

À ce prix là, de nombreux clubs européens risquent d'être intéressés. Mais à ce jeu là, c'est bien le Milan AC qui semble sortir du lot. Si le club lombard ne comptait pas recruter au poste de numéro 9 à la base, la blessure de Zlatan Ibrahimović pourrait pousser les dirigeants italiens à se montrer actifs en janvier. Selon les informations du site Calciomercato, les Milanais verraient d'un bon oeil l'arrivée de Memphis Depay. Ricky Massara, directeur sportif du club, est même un grand fan du Lyonnais. Si l'actuel leader de la Serie A a d'autres pistes, comme Luka Jovic, en difficulté au Real, l'avantage du Néerlandais est évidemment son prix ! Dans le contexte actuel, avoir l'opportunité de recruter un joueur de calibre international pour 5 millions d'euros n'arrive pas tous les jours. Reste à savoir si Memphis Depay sera intéressé par un challenge en Italie, lui qui est également convoité par le FC Barcelone et son coach Ronald Koeman.