OL, Rennes : Plea à 15 ME, M'Gladbach s'étouffe

Dans : Mercato.

Ciblé par Rennes et Lyon, Alassane Pléa a bien un bon de sortie de la part de son club, mais pas forcément au tarif annoncé.

Peter Bosz l’a fait savoir à ses dirigeants, il lui faut un attaquant de premier plan pour compléter son équipe. Même si Moussa Dembélé a marqué des points lors de cette préparation, cela ne suffira pas au technicien néerlandais pour toute une saison avec une grosse exigence physique de la part du coach lyonnais. L’OL s’est ainsi mis en quête d’un finisseur, et le nom d’Alassane Pléa, joueur passé par Lyon dans sa jeunesse avant de filer rapidement à Nice, est ainsi sorti ce vendredi dans L’Equipe. Une piste qui est également partagée par le Stade Rennais, qui rêve de réaliser un nouveau gros coup en attaque, et a des finances solides. Ce double intérêt pouvait dans un premier temps surprendre, tant Pléa avait réussi à s’imposer à Mönchengladbach, devenant même l’artilleur numéro 1 du club allemand. Il en avait été récompensé avec une sélection en équipe de France, pour remplacer un certain Kylian Mbappé en 2018 puis 2019.

Mais la saison passée, le rendement a été en chute libre avec seulement six buts marqués en Bundesliga, même si son triplé en Ligue des Champions face à Donetsk a aussi marqué les esprits. Pas de quoi faire réfléchir les dirigeants du Borussia, qui ont bien décidé de le mettre sur la liste des transferts. C’est l’information dévoilée par Kicker, qui répond ainsi aux révélations de L’Equipe, en confirmant qu’Alassane Pléa ne sera pas retenu en cas d’offre jugée satisfaisante. Il reste à savoir où sera placé le curseur pour une vente « lucrative » d’un joueur acheté tout de même 25 ME à Nice en 2018. La somme de 15 ME a en tout cas beaucoup étonné de l’autre côté du Rhin, tant ce n’est pas le montant attendu pour laisser filer l’attaquant français.