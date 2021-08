OL, OM, PSG, le mercato day va être fou

Dans : Mercato.

Le dernier jour du mercato a commencé, et ça va bouger comme jamais en France car l'OL, l'OM et le PSG sont sur de gros dossiers.

Le 1er septembre est probablement la date la plus attendue de l’année par les entraineurs de clubs professionnels. Le mercato a fermé ses portes et ils ont enfin à leur disposition un effectif stable et sans surprise. Mais en attendant, tout peut encore changer jusqu’au fameux 31 août à minuit. Et c’est certainement ce qu’espèrent de nombreux supporters, puisque cela peut notamment bouger dans les plus grands clubs français. Le PSG, l’OM et l’OL sont concernés par cette ultime fenêtre de tirs, qui sème parfois la panique, cause des rebondissements inattendus, et provoque des coups de théâtre comme l’histoire du mercato l’a récemment démontré.

A l’OM, on est si bien ensemble

Hyperactif lors du premier mois du mercato, Pablo Longoria n’a pas baissé de pied. Mais faute de vente, le président de l’OM s’est retrouvé totalement coincé. Il lui faudra désormais espérer un départ entre Kamara et Caleta-Car pour pouvoir enregistrer des arrivées. Même la signature d’Amine Harit sous la forme d’un prêt en provenance de Schalke 04 a du mal à se finaliser. C’est dire si les supporters olympiens sont sous tension avant ce mardi 31 août. Et il n’y a pas qu’eux, car Jorge Sampaoli ne rigole pas, et espérait encore le week-end dernier l’arrivée de trois ou quatre nouveaux joueurs.

A l’OL, ça sent la panique

Mais que fait l’Olympique Lyonnais ? Malgré des carences évidentes, le club de Jean-Michel Aulas n’arrive même pas à amener un joueur par ligne à Peter Bosz. L’entraineur néerlandais essaye de garder sa légendaire placidité, mais doit tout de même se demander où il a mis les pieds. Il n’est pas satisfait de l’effectif actuel, ni même de la mentalité, et son président a promis un bouquet final qui ne vient pas. En défense centrale comme en attaque, c’est le désert, et toutes les pistes sollicitées renoncent tour à tour. Concernant les ventes, l’OL est aussi en difficulté, en dehors du départ de Maxwel Cornet qui a permis de faire un peu de place.

PSG, il n’y a pas que Mbappé

Le dossier Mbappé prend beaucoup de place, mais Leonardo est un spécialiste des coups de dernière minute. Résultat, la piste d’un arrière gauche a souvent été évoqué, et le directeur sportif pourrait bien faire une surprise à ce poste. L’autre mystère concerne Mauro Icardi. L’Argentin a une touche sérieuse avec la Juventus, et son clan semble tenté par une arrivée à Turin. Surtout maintenant que le PSG est bien parti pour conserver Kylian Mbappé. Et à l’heure où Leonardo a du mal à vendre, ce transfert pourrait bien marquer les esprits et la fin du mercato parisien. Surtout qu’Icardi n’est pas le meilleur ami de Lionel Messi, pour des raisons extra-sportives.