Signer au PSG, c'est le pire choix pour sa carrière

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Ousmane Diomandé ferait mieux d'oublier. C’est du moins le conseil donné par Arthur Boka au défenseur central du Sporting Portugal.

Le Paris Saint-Germain fait plus que jamais rêver. Contrairement à une époque pas si lointaine, ce n’est plus l’aspect salarial qui rend le club francilien si attractif, mais plutôt l’évolution positive de son projet. L’équipe entraînée par Luis Enrique a impressionné en remportant la Ligue des Champions la saison dernière avec un très beau jeu collectif. Un joueur annoncé parmi les cibles parisiennes peut donc difficilement rester insensible. Mais pour Arthur Boka, le défenseur central du Sporting Portugal Ousmane Diomandé, qui dispute actuellement la CAN avec la Côte d’Ivoire, ferait mieux de refuser l’invitation.

Le PSG est un tremplin mais... - Arthur Boka

« Il a la capacité de jouer dans les championnats les plus exigeants d’Europe, mais le choix du club doit être réfléchi pour ne pas freiner sa progression, a conseillé l’ancien latéral gauche contacté par Africafoot. Il faut qu’il continue à jouer régulièrement, rester dans un environnement compétitif, tout en étant challengé par ses coéquipiers. Le PSG est un tremplin, mais la concurrence est féroce en défense. Pour Diomandé, c’est un pari risqué si la régularité de jeu n’est pas garantie. Il pourrait gagner en notoriété, mais perdre en temps de jeu, ce qui est essentiel pour sa progression et sa place en sélection nationale. »

« Le meilleur choix pour un jeune joueur africain talentueux, c’est de trouver un équilibre entre challenge et continuité, a expliqué l’ex-joueur de Strasbourg. Jouer trop tôt dans un club trop exposé peut être une erreur, alors que progresser progressivement dans un championnat compétitif est souvent plus profitable sur le long terme. Diomandé doit choisir un club où il sera challengé, mais surtout où il jouera. Le moment de la CAN est parfait pour confirmer qu’il est prêt pour le prochain grand pas, mais ce pas doit être réfléchi pour ne pas compromettre sa progression. » Arthur Boka sera peut-être ravi d’apprendre que l’intérêt du Paris Saint-Germain pour son compatriote a été démenti.