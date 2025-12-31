om mccourt menace longoria iconsport 244000 0321 391847

OM : Longoria valide le projet McCourt

OM31 déc. , 18:00
parQuentin Mallet
Arrivé à l'Olympique de Marseille en 2016, Frank McCourt assure depuis le financement du club et a déjà investi une somme colossale de 750 millions d'euros. Interrogé à son sujet, Pablo Longoria, président phocéen, se réjouit d'avoir un tel soutien financier.
Il y a de cela bientôt dix ans, Margarita Louis-Dreyfus passait la main et vendait l'Olympique de Marseille à Frank McCourt, un homme d'affaires américain ambitieux qui voulait faire du club phocéen un grand nom du paysage footballistique européen. Pendant que de nombreux clubs ont connu des galères sans nom à cause des turbulences du football français et des gestions cataclysmiques de certains propriétaires (Gérard Lopez, John Textor,...), l'OM a toujours eu le droit à un soutien financier d'envergure. L'été dernier, Frank McCourt chiffrait son investissement à hauteur de 750 millions d'euros depuis qu'il est en place. Pour autant, il continue de croire en ce projet malgré les résultats peu probants et bénéficie même des louanges de Pablo Longoria.

Longoria loue les mérites de McCourt

« Selon Transfermarkt, depuis 2021, l'OM a dépensé 485 millions d'euros en transferts et 309 millions d'euros en ventes, soit un solde net de 176 millions d'euros. À l'instar du Bayern Munich, de la Juventus ou de l'Atlético Madrid, dans un championnat en difficulté comme la Ligue 1, pourquoi McCourt, magnat du BTP originaire de Boston et passionné de baseball depuis toujours, investit-il sa fortune ici ? », a demandé El Pais au président de l'OM. Ce à quoi Longoria a répondu : « Par amour du sport, car il croit que le sport pratiqué dans un tel climat de passion est une valeur qui renforce le sentiment d'appartenance à une communauté. De nos jours, il est très rare de voir des propriétaires individuels dans le football. Une chose m'a fasciné : il ne se présente jamais comme propriétaire , mais comme intendant, protecteur de l'identité du club. »
Une chance pour l'OM, donc, qui voit enfin le niveau de son club s'aligner progressivement avec les ambitions affichées au départ de remporter un jour une nouvelle Ligue des champions. Le chemin est encore long, mais pour une fois depuis 2016, les Phocéens sont sur la bonne voie.
Loading