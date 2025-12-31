Martial Godo

Indice UEFA : Le PSG rattrapé, Strasbourg fait aussi bien

PSG31 déc. , 19:30
parEric Bethsy
Classé troisième après six journées de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain continue d’alimenter l'indice UEFA de la France. Mais les Parisiens ne sont plus les seuls à y contribuer. Cette saison, Strasbourg rapporte autant de points que le champion d’Europe grâce à son parcours en Ligue Europa Conférence.
A ce rythme, la France n’a pas grand-chose à craindre à l’indice UEFA. Sa cinquième place, qui lui garantit notamment trois qualifications directes en Ligue des Champions ainsi qu’un quatrième accès via le troisième tour préliminaire, n’est absolument pas menacée pour le moment. Sur la période 2021-2026, soit les cinq dernières années prises en compte, le coefficient français atteint les 75.534 points contre seulement 65.762 unités pour les Pays-Bas et 63.266 pour le Portugal, ses premiers poursuivants.

Même si l’écart est encore élevé avec l’Allemagne (82.902), la France peut se permettre de regarder davantage vers le haut grâce à des résultats encourageants cette saison. Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain continue d’alimenter l’indice UEFA de son pays. Ses résultats en Ligue des Champions, où le club de la capitale est classé troisième après six journées dans la phase de ligue, lui ont permis de récolter 15.000 points depuis le début de l’exercice 2025-2026. Mais les Parisiens ne sont pas les seuls à briller dans ce domaine.
En tant que leader du classement définitif de la Ligue Europa Conférence, Strasbourg a également obtenu un total de 15.000 points ! Les deux équipes ne disputent évidemment pas la même compétition et leurs adversaires respectifs ne sont pas du même calibre. Il n’empêche qu’un excellent parcours en C4 peut aussi rapporter gros. A noter que l’AS Monaco (13.000) et l’Olympique de Marseille (12.000), respectivement 19e et 16e en Ligue des Champions, font aussi avancer l’indice UEFA tricolore. Tout comme l’Olympique Lyonnais, l’actuel leader en Ligue Europa qui a ramené 10.000 unités. De quoi compenser le zéro pointé de l’OGC Nice en C3.
