CAN : 1,2,3, l'Algérie réussit le grand chelem

Victorieuse lors de ses deux premiers matchs dans le groupe E, l'équipe d'Algérie a confirmé son sans-faute ce mercredi. Malgré un onze remanié, les Fennecs sont aisément venus à bout de la Guinée Equatoriale sur le score de 3 à 1. De son côté, le Burkina Faso a dominé le Soudan (2-0), et s'est assuré la deuxième place du groupe. Lors des huitièmes de finale de la CAN, l'Algérie affrontera le Congo, tandis que le Burkina Faso défiera le Cameroun ou la Côte d'Ivoire.