Ang : Enzo Maresca en danger à Chelsea

Entraîneur de Chelsea depuis le 1er janvier 2024, Enzo Maresca pourrait quitter son poste en raison des résultats de son équipe, lesquels ne sont pas à la hauteur des attentes.

Le match nul concédé mardi soir par les Blues contre Bournemouth a visiblement changé la donne du côté de Stamford Bridge. Plusieurs sources annoncent en ce 31 décembre que l'avenir d'Enzo Maresca sur le banc de Chelsea est très incertain. Fabrizio Romano en personne a confirmé les rumeurs qui bruissaient depuis plusieurs heures dans les médias anglais sur le fait que le technicien de 45 ans pourrait être limogé. « L'avenir d'Enzo Maresca fait l’objet de discussions à Chelsea, la situation est tendue avec des doutes qui s'intensifient », annonce le roi du mercato. Mardi soir, étant souffrant, l'entraîneur italien du club de Premier League ne s'est pas exprimé face aux médias après la rencontre, ce qui lui a probablement évité des questions très précises sur son avenir personnel à Chelsea. Car le club londonien reste sur une série avec une victoire lors des sept derniers matchs de Premier League.