Enzo Maresca - Chelsea

Ang : Enzo Maresca en danger à Chelsea

Premier League31 déc. , 20:30
parClaude Dautel
Entraîneur de Chelsea depuis le 1er janvier 2024, Enzo Maresca pourrait quitter son poste en raison des résultats de son équipe, lesquels ne sont pas à la hauteur des attentes. 
Le match nul concédé mardi soir par les Blues contre Bournemouth a visiblement changé la donne du côté de Stamford Bridge. Plusieurs sources annoncent en ce 31 décembre que l'avenir d'Enzo Maresca sur le banc de Chelsea est très incertain. Fabrizio Romano en personne a confirmé les rumeurs qui bruissaient depuis plusieurs heures dans les médias anglais sur le fait que le technicien de 45 ans pourrait être limogé. « L'avenir d'Enzo Maresca fait l’objet de discussions à Chelsea, la situation est tendue avec des doutes qui s'intensifient », annonce le roi du mercato. Mardi soir, étant souffrant, l'entraîneur italien du club de Premier League ne s'est pas exprimé face aux médias après la rencontre, ce qui lui a probablement évité des questions très précises sur son avenir personnel à Chelsea. Car le club londonien reste sur une série avec une victoire lors des sept derniers matchs de Premier League.
Chelsea

Chelsea

Premier League #5
N
D
N
V
V
Premier League
Premier League
Matchs19
V
Victoire8
M
Match nul6
D
Défaite5
Buts Marqués32
Buts Encaissés21

Matchs Récents

Tout afficher
30 décembre 2025 à 20:30
Premier League
ChelseaChelsea
2
2
Match terminé
AFC BournemouthAFC Bournemouth
27 décembre 2025 à 18:30
Premier League
ChelseaChelsea
1
2
Match terminé
Aston VillaAston Villa

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Junqueira de Jesus
20.

J. Junqueira de Jesus

BrazilBrésil Âge 24 Attaquant
Matchs19
Buts6
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
P. Lomba Neto
7.

P. Lomba Neto

PortugalPortugal Âge 25 Attaquant
Matchs19
Buts5
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM : Longoria valide le projet McCourt

🤣😂🤣 mais oui 2-3 participations en LDC et vous serez pas trop loin de gagner la C1 🤣😂🤣 Vous êtes à des années lumières de gagner la C1, c'est fou comme certains a Marseille sont a côté de la plaque

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

esperons que tu sois moins con en 2026. mais...

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

t aime la pisse aujourd hui...... si elle aime ça t es qui pour donner ton avis de babouin

PSG : Mastantuono priorité de Luis Enrique cet hiver !

"L’ailier argentin de 18 ans avait finalement choisi de signer au Real Madrid pour 45 millions d’euros" qu'il y reste, à Madrid ! :o)

Indice UEFA : Le PSG rattrapé, Strasbourg fait aussi bien

ils ont fini 1er et ont deja les points de la qualif pour les 8emes c'est donc normal .. car ils ont les points supplémentaire pour la 1ere place et le bonus 8eme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
Loading