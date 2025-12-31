Nice : Moffi veut partir, Angers en profite

Plus que jamais poussé sur le départ de l'OGC Nice, Terem Moffi cherche encore une porte de sortie alors que le mercato hivernal ouvre ses portes ce jeudi 1er janvier. Face à cette opportunité, le SCO d'Angers a l'intention de tenter sa chance.

La situation dramatique que connait l' OGC Nice depuis plusieurs semaines est encore loin d'être réglée. Toutefois, la direction a décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant fin à la collaboration avec Franck Haise, quelques jours seulement après avoir annoncé le retour de Jean-Pierre Rivère à la présidence. Les grandes manoeuvres ont poursuivi avec la nomination de Claude Puel, également ancien de la maison, pour diriger l'effectif professionnel. Un effectif encore très largement meurtri par la dynamique catastrophique et les tensions avec les supporters.

T. Moffi Nigéria • Âge 26 • Attaquant Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 10 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Parmi les joueurs qui ont exprimé leur désir de partir, on retrouve notamment Terem Moffi. Touché par des crachats, des insultes et des coups par des supporters niçois, l'attaquant nigérian a fait savoir qu'il ne voulait plus porter le maillot du Gym. Dans ce contexte, plusieurs clubs se sont manifestés, dont Angers.

Angers tente le coup Moffi

Visiblement à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe pour combler un probable départ de Sidiki Chérif contre une somme record, le SCO a tâté le terrain pour évaluer la faisabilité d'une opération Terem Moffi. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Angers a manifesté son intérêt auprès des Aiglons pour un prêt de l'international nigérian. Pour l'heure, la direction angevine attend toujours de recevoir les modalités financières de l'opération. Pour Moffi, les chances de le revoir porter le maillot de l'OGC Nice sont nulles, alors que la direction sportive azuréenne a rapidement conclu l'arrivée d'Elye Wahi pour pallier le départ à venir de son futur ex-buteur. Reste désormais à savoir dans quelles conditions il quittera la Côte d'Azur pendant ce mois de janvier, sachant que le FC Nantes et le Paris FC sont aussi à l'affût.