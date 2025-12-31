ICONSPORT_184757_0327
Jérémie Boga et Terem Moffi sous le maillot de Nice

Nice : Moffi veut partir, Angers en profite

OGC Nice31 déc. , 18:30
parQuentin Mallet
0
Plus que jamais poussé sur le départ de l'OGC Nice, Terem Moffi cherche encore une porte de sortie alors que le mercato hivernal ouvre ses portes ce jeudi 1er janvier. Face à cette opportunité, le SCO d'Angers a l'intention de tenter sa chance.
La situation dramatique que connait l'OGC Nice depuis plusieurs semaines est encore loin d'être réglée. Toutefois, la direction a décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant fin à la collaboration avec Franck Haise, quelques jours seulement après avoir annoncé le retour de Jean-Pierre Rivère à la présidence. Les grandes manoeuvres ont poursuivi avec la nomination de Claude Puel, également ancien de la maison, pour diriger l'effectif professionnel. Un effectif encore très largement meurtri par la dynamique catastrophique et les tensions avec les supporters.
T. Moffi

T. Moffi

NigeriaNigéria Âge 26 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Parmi les joueurs qui ont exprimé leur désir de partir, on retrouve notamment Terem Moffi. Touché par des crachats, des insultes et des coups par des supporters niçois, l'attaquant nigérian a fait savoir qu'il ne voulait plus porter le maillot du Gym. Dans ce contexte, plusieurs clubs se sont manifestés, dont Angers.

Angers tente le coup Moffi

Visiblement à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe pour combler un probable départ de Sidiki Chérif contre une somme record, le SCO a tâté le terrain pour évaluer la faisabilité d'une opération Terem Moffi. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Angers a manifesté son intérêt auprès des Aiglons pour un prêt de l'international nigérian. Pour l'heure, la direction angevine attend toujours de recevoir les modalités financières de l'opération. Pour Moffi, les chances de le revoir porter le maillot de l'OGC Nice sont nulles, alors que la direction sportive azuréenne a rapidement conclu l'arrivée d'Elye Wahi pour pallier le départ à venir de son futur ex-buteur. Reste désormais à savoir dans quelles conditions il quittera la Côte d'Azur pendant ce mois de janvier, sachant que le FC Nantes et le Paris FC sont aussi à l'affût.
0
Derniers commentaires

OM : Longoria valide le projet McCourt

🤣😂🤣 mais oui 2-3 participations en LDC et vous serez pas trop loin de gagner la C1 🤣😂🤣 Vous êtes à des années lumières de gagner la C1, c'est fou comme certains a Marseille sont a côté de la plaque

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

esperons que tu sois moins con en 2026. mais...

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

t aime la pisse aujourd hui...... si elle aime ça t es qui pour donner ton avis de babouin

PSG : Mastantuono priorité de Luis Enrique cet hiver !

"L’ailier argentin de 18 ans avait finalement choisi de signer au Real Madrid pour 45 millions d’euros" qu'il y reste, à Madrid ! :o)

Indice UEFA : Le PSG rattrapé, Strasbourg fait aussi bien

ils ont fini 1er et ont deja les points de la qualif pour les 8emes c'est donc normal .. car ils ont les points supplémentaire pour la 1ere place et le bonus 8eme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

