Nice : Moffi veut partir, Angers en profite

🤣😂🤣 mais oui 2-3 participations en LDC et vous serez pas trop loin de gagner la C1 🤣😂🤣 Vous êtes à des années lumières de gagner la C1, c'est fou comme certains a Marseille sont a côté de la plaque
esperons que tu sois moins con en 2026. mais...
t aime la pisse aujourd hui...... si elle aime ça t es qui pour donner ton avis de babouin
"L’ailier argentin de 18 ans avait finalement choisi de signer au Real Madrid pour 45 millions d’euros" qu'il y reste, à Madrid ! :o)
ils ont fini 1er et ont deja les points de la qualif pour les 8emes c'est donc normal .. car ils ont les points supplémentaire pour la 1ere place et le bonus 8eme
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
🔙🔃 - Si départ, Terem Moffi 🇳🇬 est apprécié à Angers SCO (en prêt) ! ⚫️⚪️ 👀 Avant-centre - 26 ans - Nice (2027) Cette saison ⤵️ 👕 10 matchs en L1 (6 titus) ⚽️ 2 👕 3 matchs en Ligue Europa (1 titu) ⚽️ 1 🌍 International nigérian 🇳🇬 (19 sélec’, 4 ⚽️) ℹ️ @MohamedTERParis