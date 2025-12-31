CAN 2025 : L'Algérie fait rigoler la RDC

En terminant deuxième du groupe D derrière le Sénégal, la République Démocratique du Congo est assurée d'affronter l'Algérie en huitièmes de finale. Un adversaire en forme qui ne fait pas peur pour autant aux Léopards.

En remportant facilement sa dernière rencontre de la phase de groupes de cette CAN 2025 face au Botswana (3-0), la République Démocratique du Congo a assuré sa qualification pour la suite de la compétition tout en restant invaincue. Malgré tout, elle termine deuxième derrière le Sénégal à la différence de buts. Dans le cadre des huitièmes de finale, les Léopards auront fort à faire puisqu'ils rencontreront une Algérie très en forme. Cet adversaire est inédit pour beaucoup de joueurs de l'effectif, étant donné que la dernière opposition entre les deux nations remonte à un match amical disputé en 2019 qui s'était soldé par un nul (1-1). Malgré tout, la RDC affiche une confiance extrême en marge de la rencontre tant attendue.

Le Congo n'a pas peur de l'Algérie

« C'est un gros morceau. C'est une belle affiche mais on va bien se préparer et on va donner le maximum », a déclaré Samuel Moutoussamy après la large victoire face au Botswana. « On sait qu'on est capable de déranger toutes les équipes. On va y aller avec nos armes et notre fierté », affirme quant à lui Théo Bongonda, l'attaquant congolais qui n'a pas peur d'affronter l'Algérie. Pour Dylan Batubinsika, l'opposition face aux Fennecs est une question de préparation et de confiance. « C'est une équipe avec beaucoup de qualités. Ils ont de très bons joueurs. Ils ont de bonnes individualités. Ils se connaissent bien. Ce sera à nous de répondre présents. On est une équipe qui progresse jour après jour. Il faut continuer sur nos acquis et développer d'autres aspects. Apprendre à avoir la maîtrise du jeu. On pourrait être aussi plus 'tueurs' devant le but. Aujourd'hui on aurait pu marquer plus », a longuement expliqué le joueur de l'AS Saint-Etienne dans des propos relayés par France 24.

« Depuis que je suis en sélection, on ne les a jamais rencontrés. On sait que c'est une belle équipe. À ce stade de la compétition, il n'y a que de belles équipes. Pour aller au bout, on devra battre tout le monde », conclut de son côté le gardien Lionel Mpasi, qui rappelle n'avoir jamais joué face à l'Algérie. C'est en tout cas avec une grande confiance en eux que les Léopards se préparent pour affronter des Fennecs au collectif retrouvé et qui font à juste partie des favoris.