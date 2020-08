OL-OM : Aouar ou Sanson, le dilemme brûlant d’Arsenal ?

Dans : Mercato.

Le mercato estival promet d’être plus bouillant que jamais à Arsenal, où neuf joueurs sont poussés vers la sortie par Mikel Arteta.

La semaine dernière, le Daily Mail dévoilait la liste des indésirables de l’été à Arsenal. Et elle est longue puisque neuf joueurs ont été invités par le manager Mikel Arteta à trouver une porte de sortie : Alexandre Lacazette, Mattéo Guendouzi, Hector Bellerin, Sokratis, Lucas Torreira, Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolosinac, Shkodran Mustafi et Rob Holding. Le but de cette opération de dégraissage massif est simple, alléger la masse salariale du club et dégager des liquidités afin de réaliser quelques bons coups sur le marché des transferts. Thomas Partey est ciblé, au même titre que Willian ou encore Philippe Coutinho.

Mais selon les informations obtenues par TBR Football, le manager espagnol des Gunners pourrait également réaliser un gros coup en France cet été. Et pour cause, Mikel Arteta souhaite recruter un milieu de terrain relayeur au profil très technique pour renforcer son entrejeu, et idéalement l’associer à Thomas Partey (Atlético de Madrid). Deux joueurs ont retenu l’attention de l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City : Houssem Aouar (OL) et Morgan Sanson (OM). Dans les deux cas, l’opération sera très coûteuse pour Arsenal puisque Lyon ne lâchera sans doute pas son n°8 pour moins de 50 ME tandis que Jacques-Henri Eyraud a estimé le transfert de l’ancien Montpelliérain a environ 40 ME. De plus, la concurrence sera féroce pour Arsenal, que ce soit pour Aouar ou pour Sanson. Le Lyonnais est surveillé par le PSG, la Juventus Turin et Manchester City tandis que le Marseillais a retenu l’attention d’Everton, West Ham et Wolverhampton, en autre. Reste maintenant à voir pour quel valeur sûre de la Ligue 1 optera le récent vainqueur de la FA Cup…