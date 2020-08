Mercato : Faites votre choix, Arsenal largue 9 joueurs

Dans : Mercato.

Pour son premier été complet aux commands d’Arsenal, Mikel Arteta a envie de frapper fort et de façonner un effectif à son image.

La victoire acquise face à Chelsea en FA Cup a donné beaucoup de pouvoir au manager espagnol, qui va commencer par un grand coup de balai. S’il a clamé haut et fort son envie de voir Pierre-Emerick Aubameyang rester à Londres, même si l’absence de Ligue des Champions n’aide pas, il ne tient pas du tout le même discours pour une bonne partie de son effectif. Et notamment chez les titulaires, puisque le Daily Mail affirme que, pour financier de quoi faire venir des joueurs comme Thomas Partey (Atlético Madrid), Willian (Chelsea) et Philippe Coutinho (Barcelone), Arteta a donné son feu vert au départ de neuf joueurs.

Bien évidemment, il faut qu’Arsenal y trouve son compte sur le plan financier, mais ce bon de sortir indique forcément que tout est négociable pour les joueurs suivants : Alexandre Lacazette, Mattéo Guendouzi, Hector Bellerin, Sokratis, Lucas Torreira, Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolosinac, Shkodran Mustafi et Rob Holding. Plusieurs joueurs donc qui figuraient régulièrement dans le 11 de départ, et qui n’ont pas donné satisfaction visiblement. De quoi inspirer certainement quelques clubs anglais ou européens, même si du côté de la Ligue 1, en dehors de l’éventuel volonté du PSG de récupérer son ancien talent Matteo Guendouzi, voir les clubs de notre championnat piocher dans l’effectif d’Arsenal reste peu probable.